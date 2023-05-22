Рейтинг@Mail.ru
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
 
14:19 22.05.2023 (обновлено: 18:23 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kazaki-1873420021.html
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом - РИА Новости, 22.05.2023
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом
Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:19
2023-05-22T18:23
российское казачество
российское казачество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873415413_0:168:2000:1294_1920x0_80_0_0_19082572faa5766ede7505f406f4e895.jpg
Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения Лисицына. У противника стояла цель прорвать фланг и через балку выйти к Артемовску (Бахмуту), отсечь подразделения, которые вели бои внутри города."Наступление противника было смыслом рассечь нашу линию обороны и, заняв господствующие высоты, зайти в один из флангов города Бахмута. Благодаря действиям казаков о недопущении прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут", – заявил верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" Николай Дьяконов.Бой длился 12 часов, вооруженные силы Украины задействовали танки, артиллерию, минометы и авиацию, но сибирским казакам удалось уничтожить превосходящие силы противника, а также занять господствующие высоты, продвинуться вперед и дать возможность освободить Артемовск (Бахмут)."Эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров", – рассказал исполняющий обязанности командира отряда "Сибирь" казак с позывным Есаул.Как сообщил военкор, получивший три ранения командир отряда с позывным Кан продолжал командовать подразделением и боем до конца сражения.
https://ria.ru/20230516/otryad-1872231698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александр Зиновьев
Александр Зиновьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873415413_0:0:1726:1294_1920x0_80_0_0_6b263617410f9ec653d5924785d5129d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия

Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом

© РИА НовостиСпециальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения Лисицына. У противника стояла цель прорвать фланг и через балку выйти к Артемовску (Бахмуту), отсечь подразделения, которые вели бои внутри города.
"Наступление противника было смыслом рассечь нашу линию обороны и, заняв господствующие высоты, зайти в один из флангов города Бахмута. Благодаря действиям казаков о недопущении прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут", – заявил верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" Николай Дьяконов.
Торжественное освящение знамени воинской части - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Артиллерийский отряд казаков отправился в зону СВО
16 мая, 18:38
Бой длился 12 часов, вооруженные силы Украины задействовали танки, артиллерию, минометы и авиацию, но сибирским казакам удалось уничтожить превосходящие силы противника, а также занять господствующие высоты, продвинуться вперед и дать возможность освободить Артемовск (Бахмут).
"Эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров", – рассказал исполняющий обязанности командира отряда "Сибирь" казак с позывным Есаул.
Как сообщил военкор, получивший три ранения командир отряда с позывным Кан продолжал командовать подразделением и боем до конца сражения.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала