https://ria.ru/20230522/kazaki-1873420021.html
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом - РИА Новости, 22.05.2023
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом
Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:19
2023-05-22T14:19
2023-05-22T18:23
российское казачество
российское казачество
россия
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Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения Лисицына. У противника стояла цель прорвать фланг и через балку выйти к Артемовску (Бахмуту), отсечь подразделения, которые вели бои внутри города."Наступление противника было смыслом рассечь нашу линию обороны и, заняв господствующие высоты, зайти в один из флангов города Бахмута. Благодаря действиям казаков о недопущении прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут", – заявил верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" Николай Дьяконов.Бой длился 12 часов, вооруженные силы Украины задействовали танки, артиллерию, минометы и авиацию, но сибирским казакам удалось уничтожить превосходящие силы противника, а также занять господствующие высоты, продвинуться вперед и дать возможность освободить Артемовск (Бахмут)."Эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров", – рассказал исполняющий обязанности командира отряда "Сибирь" казак с позывным Есаул.Как сообщил военкор, получивший три ранения командир отряда с позывным Кан продолжал командовать подразделением и боем до конца сражения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия
Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения Лисицына. У противника стояла цель прорвать фланг и через балку выйти к Артемовску (Бахмуту), отсечь подразделения, которые вели бои внутри города.
"Наступление противника было смыслом рассечь нашу линию обороны и, заняв господствующие высоты, зайти в один из флангов города Бахмута. Благодаря действиям казаков о недопущении прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут", – заявил верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" Николай Дьяконов.
Артиллерийский отряд казаков отправился в зону СВО
Бой длился 12 часов, вооруженные силы Украины задействовали танки, артиллерию, минометы и авиацию, но сибирским казакам удалось уничтожить превосходящие силы противника, а также занять господствующие высоты, продвинуться вперед и дать возможность освободить Артемовск (Бахмут).
"Эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров", – рассказал исполняющий обязанности командира отряда "Сибирь" казак с позывным Есаул.
Как сообщил военкор, получивший три ранения командир отряда с позывным Кан продолжал командовать подразделением и боем до конца сражения.