https://ria.ru/20230522/kazaki-1873420021.html

Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом

Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом - РИА Новости, 22.05.2023

Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом

Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:19

2023-05-22T14:19

2023-05-22T18:23

российское казачество

российское казачество

россия

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Добровольцы отряда "Сибирь" остановили формирования ВСУ на танкоопасном бахмустко-соледарском направлении, сообщается в телеграм-канале военкора Евгения Лисицына. У противника стояла цель прорвать фланг и через балку выйти к Артемовску (Бахмуту), отсечь подразделения, которые вели бои внутри города."Наступление противника было смыслом рассечь нашу линию обороны и, заняв господствующие высоты, зайти в один из флангов города Бахмута. Благодаря действиям казаков о недопущении прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут", – заявил верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" Николай Дьяконов.Бой длился 12 часов, вооруженные силы Украины задействовали танки, артиллерию, минометы и авиацию, но сибирским казакам удалось уничтожить превосходящие силы противника, а также занять господствующие высоты, продвинуться вперед и дать возможность освободить Артемовск (Бахмут)."Эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров", – рассказал исполняющий обязанности командира отряда "Сибирь" казак с позывным Есаул.Как сообщил военкор, получивший три ранения командир отряда с позывным Кан продолжал командовать подразделением и боем до конца сражения.

https://ria.ru/20230516/otryad-1872231698.html

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

российское казачество, россия