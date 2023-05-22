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В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами - РИА Новости, 22.05.2023
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18:31 22.05.2023
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В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами
В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами - РИА Новости, 22.05.2023
В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами
Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет коррекционную школу Василеостровского района, где педагоги издевались над учениками с инвалидностью, обзывали и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:31
2023-05-22T18:31
происшествия
санкт-петербург
россия
школа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет коррекционную школу Василеостровского района, где педагоги издевались над учениками с инвалидностью, обзывали и оскорбляли их, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Василеостровского района проводит проверку по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении несовершеннолетних учащихся одного из коррекционных образовательных учреждений района", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что поводом для организации проверки послужило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних в прокуратуру района. Как следует из заявления, а также аудиозаписей (копия их имеется в распоряжении редакции), педагоги школы N4 Василеостровского района на уроках позволяли себе обсуждать в негативном свете особенности учащихся, называть их "раздолбай", "позорник", "криворукий" и так далее. Кроме того, в разговорах педагогов упоминается "палка, которую все боятся", а также слышны звуки ударов палки о парты, часто прослеживается матерная речь и выражения. "Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения", - прокомментировали журналистам ситуацию в пресс-службе администрации Василеостровского района.
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происшествия, санкт-петербург, россия, школа
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Школа
В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами

Прокуратура в Петербурге проверит школу, где педагоги издевались над инвалидами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный коридор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет коррекционную школу Василеостровского района, где педагоги издевались над учениками с инвалидностью, обзывали и оскорбляли их, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Василеостровского района проводит проверку по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении несовершеннолетних учащихся одного из коррекционных образовательных учреждений района", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что поводом для организации проверки послужило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних в прокуратуру района.
Как следует из заявления, а также аудиозаписей (копия их имеется в распоряжении редакции), педагоги школы N4 Василеостровского района на уроках позволяли себе обсуждать в негативном свете особенности учащихся, называть их "раздолбай", "позорник", "криворукий" и так далее. Кроме того, в разговорах педагогов упоминается "палка, которую все боятся", а также слышны звуки ударов палки о парты, часто прослеживается матерная речь и выражения.
"Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения", - прокомментировали журналистам ситуацию в пресс-службе администрации Василеостровского района.
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