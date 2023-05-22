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В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами

В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами - РИА Новости, 22.05.2023

В Петербурге проверят школу, где педагоги издевались над инвалидами

Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет коррекционную школу Василеостровского района, где педагоги издевались над учениками с инвалидностью, обзывали и... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:31

2023-05-22T18:31

2023-05-22T18:31

происшествия

санкт-петербург

россия

школа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет коррекционную школу Василеостровского района, где педагоги издевались над учениками с инвалидностью, обзывали и оскорбляли их, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Василеостровского района проводит проверку по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении несовершеннолетних учащихся одного из коррекционных образовательных учреждений района", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что поводом для организации проверки послужило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних в прокуратуру района. Как следует из заявления, а также аудиозаписей (копия их имеется в распоряжении редакции), педагоги школы N4 Василеостровского района на уроках позволяли себе обсуждать в негативном свете особенности учащихся, называть их "раздолбай", "позорник", "криворукий" и так далее. Кроме того, в разговорах педагогов упоминается "палка, которую все боятся", а также слышны звуки ударов палки о парты, часто прослеживается матерная речь и выражения. "Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения", - прокомментировали журналистам ситуацию в пресс-службе администрации Василеостровского района.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, школа