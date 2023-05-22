https://ria.ru/20230522/gosdolg-1873519664.html
Глава Минфина США предупредила конгресс о проблемах из-за вопроса госдолга
Глава Минфина США предупредила конгресс о проблемах из-за вопроса госдолга - РИА Новости, 22.05.2023
Глава Минфина США предупредила конгресс о проблемах из-за вопроса госдолга
Глава минфина США Джаннет Йеллен предупредила спикера палаты представителей Кевина Маккарти, что затягивание решения по потолку госдолга может обернуться... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:25
2023-05-22T23:25
2023-05-22T23:44
сша
в мире
кевин маккарти
джаннет йеллен
джо байден
министерство финансов сша
попытки изменить потолок госдолга сша
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Глава минфина США Джаннет Йеллен предупредила спикера палаты представителей Кевина Маккарти, что затягивание решения по потолку госдолга может обернуться проблемами для бизнеса и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны."Мы знаем из прошлого, что ожидание до последней минуты при принятии решения по пределу госдолга может нанести серьезный вред бизнесу и уверенности потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США", - говорится в ее письме.Она подчеркнула, что без решения по увеличению предела госдолга американские семьи столкнутся с трудностями, а лидерству США будет причинен ущерб, "под сомнения будет поставлена способность защищать интересы нацбезопасности".Маккарти вскоре должен встретиться с президентом США Джо Байденом для переговоров на тему госдолга.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга. Байден заявил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений являются "попросту неприемлемыми", и отметил, что не может гарантировать, что дефолта не случится.Минфин в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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сша, в мире, кевин маккарти, джаннет йеллен, джо байден, министерство финансов сша, попытки изменить потолок госдолга сша, министерство финансов рф (минфин россии)
США, В мире, Кевин Маккарти, Джаннет Йеллен, Джо Байден, Министерство финансов США, Попытки изменить потолок госдолга США, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Глава Минфина США предупредила конгресс о проблемах из-за вопроса госдолга
Глава Минфина США Йеллен предупредила конгресс о последствиях затягивания вопроса госдолга
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Глава минфина США Джаннет Йеллен предупредила спикера палаты представителей Кевина Маккарти, что затягивание решения по потолку госдолга может обернуться проблемами для бизнеса и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.
"Мы знаем из прошлого, что ожидание до последней минуты при принятии решения по пределу госдолга может нанести серьезный вред бизнесу и уверенности потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США", - говорится в ее письме.
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Она подчеркнула, что без решения по увеличению предела госдолга американские семьи столкнутся с трудностями, а лидерству США будет причинен ущерб, "под сомнения будет поставлена способность защищать интересы нацбезопасности".
Маккарти вскоре должен встретиться с президентом США Джо Байденом
для переговоров на тему госдолга.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что команда Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга. Байден заявил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений являются "попросту неприемлемыми", и отметил, что не может гарантировать, что дефолта не случится.
Минфин в
письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
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