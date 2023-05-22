В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ из России рублями
Глава представительства Перович: Республика Сербская готова покупать газ у России за рубли
© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Республика Сербская (образование в составе Боснии и Герцеговины) готова платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства в России Душко Перович в интервью РИА Новости.
"Газпром продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются", — сказал он.
По словам Перовича, Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок российского газа. Его планируется связать с газотранспортной системой Сербии. Проект сейчас в фазе подготовки.
Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской, с 1 июня прошлого года продлила договор с "Газпромом". Речь тогда шла о цене около 290 долларов за тысячу кубометров, предполагалось, что она будет корректироваться каждый квартал. Как отмечал министр энергетики и горного дела Республики Сербской Петар Джокич, Баня-Луку эти договоренности полностью удовлетворили.
Среднее годовое потребление газа в республике, по данным Минэнерго, составляет около 50 миллионов кубометров в год.