https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html

В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ из России рублями

В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ из России рублями - РИА Новости, 22.05.2023

В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ из России рублями

Республика Сербская (образование в составе Боснии и Герцеговины) готова платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства в России Душко... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:14

2023-05-22T08:14

2023-05-22T09:32

республика сербская

газпром

экономика

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Республика Сербская (образование в составе Боснии и Герцеговины) готова платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства в России Душко Перович в интервью РИА Новости. "Газпром продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются", — сказал он. По словам Перовича, Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок российского газа. Его планируется связать с газотранспортной системой Сербии. Проект сейчас в фазе подготовки.Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской, с 1 июня прошлого года продлила договор с "Газпромом". Речь тогда шла о цене около 290 долларов за тысячу кубометров, предполагалось, что она будет корректироваться каждый квартал. Как отмечал министр энергетики и горного дела Республики Сербской Петар Джокич, Баня-Луку эти договоренности полностью удовлетворили. Среднее годовое потребление газа в республике, по данным Минэнерго, составляет около 50 миллионов кубометров в год. Читайте интервью Душко Перовича полностью >>

https://ria.ru/20230522/gaz-1873299538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика сербская, газпром, экономика