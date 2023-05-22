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Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода - РИА Новости, 22.05.2023
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06:09 22.05.2023 (обновлено: 09:40 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/gaz-1873310416.html
Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода
Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода - РИА Новости, 22.05.2023
Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект трубопровода для... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T06:09
2023-05-22T09:40
экономика
сербия
республика сербская
россия
милорад додик
владимир путин
турецкий поток
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из России, заявил в интервью РИА Новости глава представительства региона в России Душко Перович. Ранее Додик сообщил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным. "На встрече будет тоже обсуждаться цена на газ. Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена — как для дружественных стран. &lt;...&gt; Помимо этой темы на встрече президента Додика с Владимиром Путиным будет затронут и вопрос наших совместных экономических планов, в том числе и о строительстве газопровода, который мы запланировали еще 10 лет назад", — предположил Перович. Ранее министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич сообщил РИА Новости, что проект магистрального газопровода в БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из России, находится в фазе подготовки. РС БиГ ранее получала российское топливо через Украину, Венгрию и Сербию: боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров. Читайте интервью Душко Перовича полностью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230522/bosniya-1873307925.html
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экономика, сербия, республика сербская, россия, милорад додик, владимир путин, турецкий поток
Экономика, Сербия, Республика Сербская, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Турецкий поток
Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода

Представительство Республики Сербской: Додик может обсудить с Путиным проект газопровода

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из России, заявил в интервью РИА Новости глава представительства региона в России Душко Перович.
Ранее Додик сообщил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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"На встрече будет тоже обсуждаться цена на газ. Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена — как для дружественных стран. <...> Помимо этой темы на встрече президента Додика с Владимиром Путиным будет затронут и вопрос наших совместных экономических планов, в том числе и о строительстве газопровода, который мы запланировали еще 10 лет назад", — предположил Перович.
Ранее министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич сообщил РИА Новости, что проект магистрального газопровода в БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из России, находится в фазе подготовки.
РС БиГ ранее получала российское топливо через Украину, Венгрию и Сербию: боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.
Читайте интервью Душко Перовича полностью >>
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