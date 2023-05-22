https://ria.ru/20230522/gaz-1873310416.html

Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода

Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода - РИА Новости, 22.05.2023

Республика Сербская БиГ может обсудить с Россией проект газопровода

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект трубопровода для... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T06:09

2023-05-22T06:09

2023-05-22T09:40

экономика

сербия

республика сербская

россия

милорад додик

владимир путин

турецкий поток

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из России, заявил в интервью РИА Новости глава представительства региона в России Душко Перович. Ранее Додик сообщил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным. "На встрече будет тоже обсуждаться цена на газ. Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена — как для дружественных стран. <...> Помимо этой темы на встрече президента Додика с Владимиром Путиным будет затронут и вопрос наших совместных экономических планов, в том числе и о строительстве газопровода, который мы запланировали еще 10 лет назад", — предположил Перович. Ранее министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич сообщил РИА Новости, что проект магистрального газопровода в БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из России, находится в фазе подготовки. РС БиГ ранее получала российское топливо через Украину, Венгрию и Сербию: боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров. Читайте интервью Душко Перовича полностью >>

https://ria.ru/20230522/bosniya-1873307925.html

https://ria.ru/20230414/bosniya-1865356576.html

сербия

республика сербская

россия

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экономика, сербия, республика сербская, россия, милорад додик, владимир путин, турецкий поток