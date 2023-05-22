https://ria.ru/20230522/gaz-1873299538.html

Россия и Казахстан лидируют в рейтинге стран Европы по доступности газа

Россия и Казахстан лидируют в рейтинге стран Европы по доступности газа - РИА Новости, 22.05.2023

Россия и Казахстан лидируют в рейтинге стран Европы по доступности газа

Самый большой объем природного газа на свои средние зарплаты среди европейского населения могут приобрести жители Казахстана, России и Белоруссии, наименьший... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T00:13

2023-05-22T00:13

2023-05-22T00:19

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россия

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Самый большой объем природного газа на свои средние зарплаты среди европейского населения могут приобрести жители Казахстана, России и Белоруссии, наименьший объем могут себе позволить граждане Молдавии, Румынии и Чехии, свидетельствует исследование РИА Новости. Европейский ажиотаж Эксперты отмечают, что в 2022 году произошел сильный рост цен на мировом рынке газа. При этом динамика характеризовалась высокой волатильностью – цены резко поднимались, затем резко снижались и снова поднимались до более высоких пиков. Основными факторами ажиотажа стали общемировой рост инфляции, вызванный массовым выбросом денег для поддержания экономической стабильности в период пандемии и после нее, а также энергетический кризис в Европе, произошедший вследствие отказа от российского газа после начала специальной военной операции на Украине, считают аналитики. В среднем за 2022 год цена газа на нидерландской площадке TTF составила 1350 долларов за тысячу кубометров, что в 2,4 раза превысило показатель 2021 года. Рост цен на бирже сказался и на расходах населения, что повлияло на доступность газа для конечного потребителя. Эксперты отмечают, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Эксперты РИА Новости рассчитали объем топлива, который могут приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран, и подготовили рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения. Россия на втором месте Согласно исследованию, на первом месте по доступности газа для населения находится Казахстан. Жители этой страны на свою среднемесячную зарплату могут купить почти 10 тысяч кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако, цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечают аналитики. Второе место заняла Россия с 7,6 тысячи кубометров. Также в первую пятерку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность купить более трёх тысяч кубометров газа. Наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Молдавии – на средний заработок здесь можно купить 421 кубометр. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Румыния, Чехия, Болгария и Греция. В этих странах жители могут приобрести менее 800 кубометров газа в месяц. Цены на газ Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Новости проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Наиболее дешевый газ, как отмечали аналитики, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 4,8 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 7,4 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России на 1,2 рубля и стоит 8,6 рубля за кубометр. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия (33,4 рубля за кубометр) и Хорватия (39,7 рубля за кубометр) Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 231 рубль. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Дания, Чехия, Нидерланды и Греция. В этих странах кубометр газа стоит более 140 рублей. Говоря о динамике цен на газ, эксперты отмечают, что во всех странах, участвующих в рейтинге, цены в 2022 году выросли. Наиболее значительное увеличение (второе полугодие 2022 года к второму полугодию 2021 года) произошло в Чехии, там выросли цены более чем в 3 раза, Румынии (в 2,6 раза) и в Латвии (в 2,5 раза). Всего же более чем в 1,5 раза цены увеличились в 16 государствах. Самая низкая динамика роста цен в последний год отмечается в Белоруссии (+7,2%), Казахстане (+7,3%) и в России (+10,9%). Прогноз По мнению экспертов РИА Новости, в 2023 году из-за фактора высокой базы и снижения спроса цена газа на европейском рынке в среднем будет значительно ниже, чем в 2022 году. В связи с этим эксперты ожидают увеличение доступности газа для населения стран Европы. При этом в России, где цена на газ регулируется правительством, рост доступности, скорее всего, не будет существенным. Принимая во внимание динамику заработной платы, аналитики предполагают, что доступность газа для жителей РФ, как минимум, не снизится. Аналитики отмечают, что приведённые ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения, и приведены для сравнения, исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего.

https://ria.ru/20230522/gaz-1872545820.html

https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html

https://ria.ru/20230518/gaz-1872612226.html

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экономика, россия, европа, казахстан