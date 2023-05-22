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Стали известны актрисы российской версии сериала "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 22.05.2023
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Культура
 
19:03 22.05.2023 (обновлено: 19:47 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/dver-1873467486.html
Стали известны актрисы российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Стали известны актрисы российской версии сериала "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 22.05.2023
Стали известны актрисы российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Стали известны имена трех актрис, которые исполнят роли в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:03
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Стали известны имена трех актрис, которые исполнят роли в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщили в пресс-службе проекта. Александра Тулинова ("Инсомния", "Магомаев"), Екатерина Шумакова ("Кафе "Куба", "Универ. Новая общага") и Юлия Серина ("Конец света", "Ольга") сыграют в многосерийном фильме роли трех подруг главной героини. Имена остальных артистов, которые появятся в ленте, остались в секрете. Также создатели сериала отметили, что второстепенным героям уделят больше экранного времени, чем в оригинале. Съемки картины начались в середине мая. "Постучись в мою дверь" – турецкий ромком о взаимоотношениях флористки и бизнесмена, которые изображают пару. Главные роли в оригинальной картине исполнили Ханде Эрчель и Керем Бюрсин. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.Ранее стало известно, что российскую версию сериала покажут по ТНТ. Она также появится в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.
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Культура, Знаменитости
Стали известны актрисы российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Стали известны имена актрис российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Стали известны имена трех актрис, которые исполнят роли в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщили в пресс-службе проекта.
Александра Тулинова ("Инсомния", "Магомаев"), Екатерина Шумакова ("Кафе "Куба", "Универ. Новая общага") и Юлия Серина ("Конец света", "Ольга") сыграют в многосерийном фильме роли трех подруг главной героини. Имена остальных артистов, которые появятся в ленте, остались в секрете.
Также создатели сериала отметили, что второстепенным героям уделят больше экранного времени, чем в оригинале. Съемки картины начались в середине мая.
"Постучись в мою дверь" – турецкий ромком о взаимоотношениях флористки и бизнесмена, которые изображают пару. Главные роли в оригинальной картине исполнили Ханде Эрчель и Керем Бюрсин. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.
Ранее стало известно, что российскую версию сериала покажут по ТНТ. Она также появится в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.
Кадр из сериала Звездный суд
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