https://ria.ru/20221222/serial-1840466786.html

В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"

В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 22.12.2022

В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"

"Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:53

2022-12-22T12:53

2022-12-22T12:53

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. "Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта.По словам гендира "Медиаслово" Данила Шарапова, ремейк будет отличаться от оригинала не только местом действия, но и сюжетом. При этом "общее обаяние драматургии" обещают сохранить. О начале съемок, создателях и артистах будет объявлено позже. Известно, что сериал покажут по ТНТ и в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.В турецком сериале рассказывается о флористке и бизнесмене. Они вынуждены изображать влюбленных. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.

https://ria.ru/20221004/serialy-1821208747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, россия, турция, что посмотреть