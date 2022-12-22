https://ria.ru/20221222/serial-1840466786.html
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 22.12.2022
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"
"Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:53
2022-12-22T12:53
2022-12-22T12:53
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. "Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта.По словам гендира "Медиаслово" Данила Шарапова, ремейк будет отличаться от оригинала не только местом действия, но и сюжетом. При этом "общее обаяние драматургии" обещают сохранить. О начале съемок, создателях и артистах будет объявлено позже. Известно, что сериал покажут по ТНТ и в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.В турецком сериале рассказывается о флористке и бизнесмене. Они вынуждены изображать влюбленных. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.
https://ria.ru/20221004/serialy-1821208747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, россия, турция, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Россия, Турция, что посмотреть
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь" о флористке и бизнесмене
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. "Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта.
По словам гендира "Медиаслово" Данила Шарапова, ремейк будет отличаться от оригинала не только местом действия, но и сюжетом. При этом "общее обаяние драматургии" обещают сохранить.
О начале съемок, создателях и артистах будет объявлено позже. Известно, что сериал покажут по ТНТ и в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.
В турецком сериале рассказывается о флористке и бизнесмене. Они вынуждены изображать влюбленных.
Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.