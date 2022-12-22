Рейтинг@Mail.ru
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221222/serial-1840466786.html
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 22.12.2022
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"
"Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:53
2022-12-22T12:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
россия
турция
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821133503_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_f42246b57a7ac30b779099baa5644cc4.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. "Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта.По словам гендира "Медиаслово" Данила Шарапова, ремейк будет отличаться от оригинала не только местом действия, но и сюжетом. При этом "общее обаяние драматургии" обещают сохранить. О начале съемок, создателях и артистах будет объявлено позже. Известно, что сериал покажут по ТНТ и в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.В турецком сериале рассказывается о флористке и бизнесмене. Они вынуждены изображать влюбленных. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.
https://ria.ru/20221004/serialy-1821208747.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821133503_0:0:1418:1064_1920x0_80_0_0_06a0ebc9387ebc92032300db2db58b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, россия, турция, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Россия, Турция, что посмотреть
12:53 22.12.2022
 
В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь"

В России снимут ремейк турецкого хита "Постучись в мою дверь" о флористке и бизнесмене

© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. "Медиаслово", "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko снимут российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба проекта.
По словам гендира "Медиаслово" Данила Шарапова, ремейк будет отличаться от оригинала не только местом действия, но и сюжетом. При этом "общее обаяние драматургии" обещают сохранить.
О начале съемок, создателях и артистах будет объявлено позже. Известно, что сериал покажут по ТНТ и в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.
В турецком сериале рассказывается о флористке и бизнесмене. Они вынуждены изображать влюбленных.
Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.
Кадр из сериала Черная любовь
4 октября, 08:00Культура
"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов
 
КультураНовости культурыКино и сериалыРоссияТурциячто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала