https://ria.ru/20230522/dtp-1873316813.html
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана - РИА Новости, 22.05.2023
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, пострадали четыре гражданина Таджикистана, сообщил в Telegram-канале министр... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:30
2023-05-22T08:30
2023-05-22T08:30
происшествия
таджикистан
саратовская область
дергачи
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, пострадали четыре гражданина Таджикистана, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. ДТП произошло в 5.35 (4.35 мск) на 542-м километре трассы Ф-298 на участке Дергачи – Озинки. Он отметил, что у пострадавших диагностированы ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили журналистам, что автомобиль "Лада Ларгус" вблизи поселка Модин Озинского района столкнулся с косулей и съехал с дороги.
https://ria.ru/20230402/dtp-1862450270.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таджикистан, саратовская область, дергачи
Происшествия, Таджикистан, Саратовская область, Дергачи
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана
Четыре гражданина Таджикистана пострадали под Саратовом в машине, опрокинувшейся в кювет