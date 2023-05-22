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В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана - РИА Новости, 22.05.2023
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08:30 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/dtp-1873316813.html
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана - РИА Новости, 22.05.2023
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, пострадали четыре гражданина Таджикистана, сообщил в Telegram-канале министр... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:30
2023-05-22T08:30
происшествия
таджикистан
саратовская область
дергачи
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, пострадали четыре гражданина Таджикистана, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. ДТП произошло в 5.35 (4.35 мск) на 542-м километре трассы Ф-298 на участке Дергачи – Озинки. Он отметил, что у пострадавших диагностированы ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили журналистам, что автомобиль "Лада Ларгус" вблизи поселка Модин Озинского района столкнулся с косулей и съехал с дороги.
https://ria.ru/20230402/dtp-1862450270.html
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саратовская область
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происшествия, таджикистан, саратовская область, дергачи
Происшествия, Таджикистан, Саратовская область, Дергачи
В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана

Четыре гражданина Таджикистана пострадали под Саратовом в машине, опрокинувшейся в кювет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, пострадали четыре гражданина Таджикистана, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.
ДТП произошло в 5.35 (4.35 мск) на 542-м километре трассы Ф-298 на участке Дергачи – Озинки.
«

"Произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет. Пострадали… мужчина 33 года, Таджикистан… мужчина 41 год, Таджикистан… мужчина 27 лет, Таджикистан… мужчина 18 лет, Таджикистан", - написал Костин.

Он отметил, что у пострадавших диагностированы ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили журналистам, что автомобиль "Лада Ларгус" вблизи поселка Модин Озинского района столкнулся с косулей и съехал с дороги.
На месте ДТП в Ртищевском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет
2 апреля, 11:47
 
ПроисшествияТаджикистанСаратовская областьДергачи
 
 
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