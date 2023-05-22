https://ria.ru/20230522/dtp-1873316813.html

В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана

В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана - РИА Новости, 22.05.2023

В Саратовской области в ДТП с легковушкой пострадали граждане Таджикистана

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, пострадали четыре гражданина Таджикистана, сообщил в Telegram-канале министр... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:30

2023-05-22T08:30

2023-05-22T08:30

происшествия

таджикистан

саратовская область

дергачи

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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, пострадали четыре гражданина Таджикистана, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. ДТП произошло в 5.35 (4.35 мск) на 542-м километре трассы Ф-298 на участке Дергачи – Озинки. Он отметил, что у пострадавших диагностированы ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили журналистам, что автомобиль "Лада Ларгус" вблизи поселка Модин Озинского района столкнулся с косулей и съехал с дороги.

https://ria.ru/20230402/dtp-1862450270.html

таджикистан

саратовская область

дергачи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, таджикистан, саратовская область, дергачи