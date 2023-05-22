https://ria.ru/20230522/bespilotniki-1873399113.html

"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники

"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники - РИА Новости, 22.05.2023

"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники

На мировом оружейном рынке есть большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", заявил журналистам в понедельник гендиректор... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:13

2023-05-22T13:13

2023-05-22T13:13

беспилотники

александр михеев

рособоронэкспорт

безопасность

россия

оружие

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/61/1558066186_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_5e0f9373413b041c1b99cb6f51d1cc4d.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На мировом оружейном рынке есть большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Кроме того, по его словам, пользуются спросом российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, фронтовые бомбардировщики Су-34Э, ударные вертолеты Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, управляемые авиационные средства поражения воздушных, наземных и надводных целей. Представители зарубежных войск ПВО, отметил гендиректор "Рособоронэкспорта", интересуются широкой линейкой зенитных ракетных систем и комплексов различного радиуса действия: С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-Э2" и "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1М", переносными комплексами "Верба" и "Игла-С". "Также в топе рынка стабильно держатся российские средства РЭБ и РЭР – радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления и средства противодействия БЛА", - добавил он. Сухопутные войска российских партнеров по ВТС уделяют внимание танкам Т-90С и Т-90МС, модернизированной самоходной противотанковой пушке 2С25М, боевым машинам поддержки танков БМПТ, тяжелым огнеметным системам ТОС-1А, РСЗО "Торнадо-Г", САУ "Мста-С", бронированным автомобилям "Тигр" и "Тайфун", противотанковым комплексам, стрелковому оружию. Среди российской военно-морской техники "Рособоронэкспорт" отмечает интерес заказчиков к береговому ракетному комплексу "Рубеж-МЭ", ЗРАК "Панцирь-МЭ", ракетным системам Club-S и Club-N, а также современным кораблям и подводным лодкам, способным нести их на борту: фрегату проекта 22356, корвету проекта 20382, патрульному кораблю проекта 22160, малому ракетному кораблю "Каракурт-Э".

https://ria.ru/20230522/oruzhie-1873380086.html

https://ria.ru/20230522/narusheniya-1873381475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, александр михеев, рособоронэкспорт, безопасность, россия, оружие, бпла