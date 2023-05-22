https://ria.ru/20230522/bespilotniki-1873399113.html
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники - РИА Новости, 22.05.2023
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
На мировом оружейном рынке есть большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", заявил журналистам в понедельник гендиректор... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:13
2023-05-22T13:13
2023-05-22T13:13
беспилотники
александр михеев
рособоронэкспорт
безопасность
россия
оружие
бпла
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На мировом оружейном рынке есть большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Кроме того, по его словам, пользуются спросом российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, фронтовые бомбардировщики Су-34Э, ударные вертолеты Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, управляемые авиационные средства поражения воздушных, наземных и надводных целей. Представители зарубежных войск ПВО, отметил гендиректор "Рособоронэкспорта", интересуются широкой линейкой зенитных ракетных систем и комплексов различного радиуса действия: С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-Э2" и "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1М", переносными комплексами "Верба" и "Игла-С". "Также в топе рынка стабильно держатся российские средства РЭБ и РЭР – радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления и средства противодействия БЛА", - добавил он. Сухопутные войска российских партнеров по ВТС уделяют внимание танкам Т-90С и Т-90МС, модернизированной самоходной противотанковой пушке 2С25М, боевым машинам поддержки танков БМПТ, тяжелым огнеметным системам ТОС-1А, РСЗО "Торнадо-Г", САУ "Мста-С", бронированным автомобилям "Тигр" и "Тайфун", противотанковым комплексам, стрелковому оружию. Среди российской военно-морской техники "Рособоронэкспорт" отмечает интерес заказчиков к береговому ракетному комплексу "Рубеж-МЭ", ЗРАК "Панцирь-МЭ", ракетным системам Club-S и Club-N, а также современным кораблям и подводным лодкам, способным нести их на борту: фрегату проекта 22356, корвету проекта 20382, патрульному кораблю проекта 22160, малому ракетному кораблю "Каракурт-Э".
https://ria.ru/20230522/oruzhie-1873380086.html
https://ria.ru/20230522/narusheniya-1873381475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотники, александр михеев, рособоронэкспорт, безопасность, россия, оружие, бпла
Беспилотники, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Безопасность, Россия, Оружие, БПЛА
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев заявил о большом спросе в мире на российские БПЛА
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На мировом оружейном рынке есть большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
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"Большой спрос на российские комплексы с беспилотными летательными аппаратами – разведывательно-ударные "Орион-Э", разведывательные "Орлан-30" и "Орлан-10Е" и барражирующие боеприпасы "Куб-Э", - рассказал Михеев.
Кроме того, по его словам, пользуются спросом российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, фронтовые бомбардировщики Су-34Э, ударные вертолеты Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, управляемые авиационные средства поражения воздушных, наземных и надводных целей.
Представители зарубежных войск ПВО, отметил гендиректор "Рособоронэкспорта", интересуются широкой линейкой зенитных ракетных систем и комплексов различного радиуса действия: С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-Э2" и "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1М", переносными комплексами "Верба" и "Игла-С".
"Также в топе рынка стабильно держатся российские средства РЭБ и РЭР – радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления и средства противодействия БЛА", - добавил он.
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа
Сухопутные войска российских партнеров по ВТС уделяют внимание танкам Т-90С и Т-90МС, модернизированной самоходной противотанковой пушке 2С25М, боевым машинам поддержки танков БМПТ, тяжелым огнеметным системам ТОС-1А, РСЗО "Торнадо-Г", САУ "Мста-С", бронированным автомобилям "Тигр" и "Тайфун", противотанковым комплексам, стрелковому оружию.
Среди российской военно-морской техники "Рособоронэкспорт" отмечает интерес заказчиков к береговому ракетному комплексу "Рубеж-МЭ", ЗРАК "Панцирь-МЭ", ракетным системам Club-S и Club-N, а также современным кораблям и подводным лодкам, способным нести их на борту: фрегату проекта 22356, корвету проекта 20382, патрульному кораблю проекта 22160, малому ракетному кораблю "Каракурт-Э".
Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией