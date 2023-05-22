Алиев назвал подписание мирного договора с Арменией неизбежным
Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев на фоне заявлений армянского премьера Никола Пашиняна о том, что территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает также Карабах.
"Мы надеемся, что проведение мирных переговоров (между Арменией и Азербайджаном – ред.) в конечном счете принесет на Кавказ долгосрочный мир. Напомню, что азербайджанские земли на протяжении многих лет, около 30 лет, находились под оккупацией. Один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно, и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам", - заявил Алиев по итогам переговоров со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.