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Алиев назвал подписание мирного договора с Арменией неизбежным - РИА Новости, 22.05.2023
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14:18 22.05.2023 (обновлено: 14:29 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/azerbaydzhan-1873419788.html
Алиев назвал подписание мирного договора с Арменией неизбежным
Алиев назвал подписание мирного договора с Арменией неизбежным - РИА Новости, 22.05.2023
Алиев назвал подписание мирного договора с Арменией неизбежным
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев на фоне заявлений армянского РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:18
2023-05-22T14:29
азербайджан
армения
в мире
ильхам алиев
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев на фоне заявлений армянского премьера Никола Пашиняна о том, что территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает также Карабах."Мы надеемся, что проведение мирных переговоров (между Арменией и Азербайджаном – ред.) в конечном счете принесет на Кавказ долгосрочный мир. Напомню, что азербайджанские земли на протяжении многих лет, около 30 лет, находились под оккупацией. Один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно, и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам", - заявил Алиев по итогам переговоров со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230430/gosdep-1868789014.html
https://ria.ru/20230522/azerbaydzhan-1873365170.html
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азербайджан, армения, в мире, ильхам алиев, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Азербайджан, Армения, В мире, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев назвал подписание мирного договора с Арменией неизбежным

Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев на фоне заявлений армянского премьера Никола Пашиняна о том, что территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает также Карабах.
"Мы надеемся, что проведение мирных переговоров (между Арменией и Азербайджаном – ред.) в конечном счете принесет на Кавказ долгосрочный мир. Напомню, что азербайджанские земли на протяжении многих лет, около 30 лет, находились под оккупацией. Один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно, и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам", - заявил Алиев по итогам переговоров со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Вашингтон считает диалог Еревана и Баку единственным путем к миру
30 апреля, 00:52
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая
Вчера, 11:30
 
АзербайджанАрменияВ миреИльхам АлиевНикол ПашинянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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