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Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран в Волгограде
Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран в Волгограде - РИА Новости, 22.05.2023
Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран в Волгограде
Центральный суд Волгограда арестовал до 20 июля местного жителя, сжегшего Коран у мечети и подозреваемого в оскорблении чувств верующих, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:55
2023-05-22T17:55
2023-05-22T18:32
волгоградская область
волгоград
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константин чуйченко
следственный комитет россии (ск рф)
религия
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Центральный суд Волгограда арестовал до 20 июля местного жителя, сжегшего Коран у мечети и подозреваемого в оскорблении чувств верующих, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу местного жителя за сожжение Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, подозреваемый Никита Журавель признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, оно передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В понедельник Журавель был доставлен в Центральный районный суд Волгограда для избрания меры пресечения. "Суд избрал меру пресечения Никите Журавелю в виде ареста сроком на два месяца - до 20 июля", - сообщили в СК. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что фигурант после вынесения приговора должен отбывать наказание в исправительном учреждении одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением. По его словам, "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране".
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волгоградская область, волгоград, россия, константин чуйченко, следственный комитет россии (ск рф)
Волгоградская область, Волгоград, Россия, Константин Чуйченко, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран в Волгограде
Суд в Волгограде арестовал на два месяца мужчину, который сжег Коран у мечети