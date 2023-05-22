https://ria.ru/20230522/arest-1873472463.html

Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран в Волгограде

Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран в Волгограде - РИА Новости, 22.05.2023

Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран в Волгограде

Центральный суд Волгограда арестовал до 20 июля местного жителя, сжегшего Коран у мечети и подозреваемого в оскорблении чувств верующих, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:55

2023-05-22T17:55

2023-05-22T18:32

волгоградская область

волгоград

россия

константин чуйченко

следственный комитет россии (ск рф)

религия

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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Центральный суд Волгограда арестовал до 20 июля местного жителя, сжегшего Коран у мечети и подозреваемого в оскорблении чувств верующих, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу местного жителя за сожжение Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, подозреваемый Никита Журавель признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, оно передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В понедельник Журавель был доставлен в Центральный районный суд Волгограда для избрания меры пресечения. "Суд избрал меру пресечения Никите Журавелю в виде ареста сроком на два месяца - до 20 июля", - сообщили в СК. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что фигурант после вынесения приговора должен отбывать наказание в исправительном учреждении одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением. По его словам, "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране".

https://ria.ru/20230521/koran-1873222772.html

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волгоградская область, волгоград, россия, константин чуйченко, следственный комитет россии (ск рф)