https://ria.ru/20230521/zemletryasenie-1873235219.html

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 21.05.2023

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:23

2023-05-21T14:23

2023-05-21T14:23

происшествия

шикотан

кунашир (остров)

елена семенова

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 21 мая в 20.39 (12.39 мск). Эпицентр находился в море в 39 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, подземные толчки силой до 4 баллов ощутили жители в населенных пунктах островов Шикотан и Кунашир.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html

шикотан

кунашир (остров)

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происшествия, шикотан, кунашир (остров), елена семенова, российская академия наук