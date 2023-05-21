https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873219977.html

G7 предрекли конец после слов главы ЕК о Зеленском

G7 предрекли конец после слов главы ЕК о Зеленском - РИА Новости, 21.05.2023

G7 предрекли конец после слов главы ЕК о Зеленском

Пользователи Twitter раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 посылает мощный... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:57

2023-05-21T11:57

2023-05-21T17:59

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

в мире

украина

g7

еврокомиссия

сша

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 посылает мощный сигнал миру. "Что представляет собой G7? Ничего! БРИКС съест вас. <...> Для вас все кончено", — написал один из комментаторов. "Восстановление суверенитета Украины означает отказ от Байдена, вас и других хозяев", — добавил другой. "Вы и ваши глобалистские партнеры стоите за этим прокси-конфликтом НАТО/США против России, используя Украину как инструмент", — поддержал третий. "Вы должны говорить о мире, а не провоцировать эскалацию", — поделился мнением еще один пользователь. "Какое лицемерие в их действиях", — заключили читатели. Саммит G7 проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Зеленский участвовал в рабочей сессии по Украине, а также провел несколько двусторонних встреч.

https://ria.ru/20230521/ukraina-1873210847.html

https://ria.ru/20230521/sholts-1873200922.html

украина

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владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, в мире, украина, g7, еврокомиссия, сша, россия