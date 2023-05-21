https://ria.ru/20230521/vybory-1873269790.html

Глава МВД Турции обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в выборы

Глава МВД Турции обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в выборы - РИА Новости, 21.05.2023

Глава МВД Турции обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в выборы

Министр внутренних дел Турции Cулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы в стране, по его словам, Стокгольм... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:17

2023-05-21T19:17

2023-05-21T19:17

в мире

турция

сша

вашингтон (штат)

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Cулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы в стране, по его словам, Стокгольм спонсирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, cообщила ранее Высшая избирательная комиссия. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. "Политические партии могут иметь представителей и наблюдателей у избирательных урн. Ассоциация под названием "Oy ve Ötesi" не может там находится. Говорю это предельно открыто и ясно. Они приходят туда, "терроризируют" место и пытаются оказать давление. Этого нельзя допускать. Я говорю об этом местным администрациям, районным и провинциальным избирательным комиссиям в школах, где голосуют по всей Турции. Это противоречит избирательному законодательству, чтобы они входили туда и оказывали давление на людей, голосующих на избирательных участках. Они оказывают давление на полицию и говорят: "Мы уйдем с этими урнами". Шведское государство финансирует эту ассоциацию "Oy ve Ötesi". Оно посылает деньги, но зачем? Для того, чтобы вмешаться в выборы в Турции и посеять путаницу. Это так ясно и очевидно", - приводит слова Сойлу газета Aydınlık. Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявлял, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. В среду глава МВД также обвинил Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html

турция

сша

вашингтон (штат)

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в мире, турция, сша, вашингтон (штат), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган