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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:33
2023-05-21T23:33
2023-05-21T23:33
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН. "Взрывы раздались на Днепропетровщине", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ТСН. На данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Днепропетровской области Украины