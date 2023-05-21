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Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада - РИА Новости, 21.05.2023
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада
Конфликт на Украине, разворачивающийся не по сценарию западных экспертов, необходимо остановить, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:00
2023-05-21T14:00
2023-05-21T14:16
в мире
франция
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украина
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине, разворачивающийся не по сценарию западных экспертов, необходимо остановить, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter."Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! <…> Нужно начинать переговоры о мирном плане!" — написал он.Филиппо не раз призывал урегулировать затянувшийся украинский кризис, подпитываемый поставками оружия ВСУ со стороны Франции.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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в мире, франция, артемовск, украина, европарламент, twitter
В мире, Франция, Артемовск, Украина, Европарламент, Twitter, Специальная военная операция на Украине
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада
Бывший депутат ЕП Филиппо призвал Запад остановить затянувшийся конфликт на Украине