Рейтинг@Mail.ru
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 21.05.2023 (обновлено: 14:16 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873233151.html
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада - РИА Новости, 21.05.2023
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада
Конфликт на Украине, разворачивающийся не по сценарию западных экспертов, необходимо остановить, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:00
2023-05-21T14:16
в мире
франция
артемовск
украина
европарламент
twitter
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине, разворачивающийся не по сценарию западных экспертов, необходимо остановить, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter."Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! &lt;…&gt; Нужно начинать переговоры о мирном плане!" — написал он.Филиппо не раз призывал урегулировать затянувшийся украинский кризис, подпитываемый поставками оружия ВСУ со стороны Франции.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
франция
артемовск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_fe834b99535dfe6c8edeee9f12c8edf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, артемовск, украина, европарламент, twitter
В мире, Франция, Артемовск, Украина, Европарламент, Twitter, Специальная военная операция на Украине
Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада

Бывший депутат ЕП Филиппо призвал Запад остановить затянувшийся конфликт на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине, разворачивающийся не по сценарию западных экспертов, необходимо остановить, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
"Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! <…> Нужно начинать переговоры о мирном плане!" — написал он.
Филиппо не раз призывал урегулировать затянувшийся украинский кризис, подпитываемый поставками оружия ВСУ со стороны Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Зеленский запросил мира — без России
19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияАртемовскУкраинаЕвропарламентTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала