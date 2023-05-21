https://ria.ru/20230521/ukraina-1873233151.html

Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада

Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада - РИА Новости, 21.05.2023

Во Франции признали, что украинский конфликт идет не по сценарию Запада

Конфликт на Украине, разворачивающийся не по сценарию западных экспертов, необходимо остановить, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:00

2023-05-21T14:00

2023-05-21T14:16

в мире

франция

артемовск

украина

европарламент

twitter

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине, разворачивающийся не по сценарию западных экспертов, необходимо остановить, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter."Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! <…> Нужно начинать переговоры о мирном плане!" — написал он.Филиппо не раз призывал урегулировать затянувшийся украинский кризис, подпитываемый поставками оружия ВСУ со стороны Франции.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

франция

артемовск

украина

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в мире, франция, артемовск, украина, европарламент, twitter