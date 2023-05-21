Байден рассказал, каким должно быть решение украинского конфликта
Президент Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины.
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"Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту - суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению", - заявил Байден во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику.
В апреле Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Он отметил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.
Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлился до 21 мая включительно.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".