https://ria.ru/20230521/ukraina-1873216491.html

Байден рассказал, каким должно быть решение украинского конфликта

Байден рассказал, каким должно быть решение украинского конфликта - РИА Новости, 21.05.2023

Байден рассказал, каким должно быть решение украинского конфликта

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:28

2023-05-21T11:28

2023-05-21T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

g7

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику. В апреле Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Он отметил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года. Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все, что было разрушено Киевом и привело к кризису. В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлился до 21 мая включительно. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872876110.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, g7