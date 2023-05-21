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"Опытные следователи поседели". История самого необычного маньяка в России - РИА Новости, 21.05.2023
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08:00 21.05.2023 (обновлено: 08:03 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/ubiystvo-1872912729.html
"Опытные следователи поседели". История самого необычного маньяка в России
"Опытные следователи поседели". История самого необычного маньяка в России - РИА Новости, 21.05.2023
"Опытные следователи поседели". История самого необычного маньяка в России
Утром — уроки физкультуры, вечером — охота с ножом. Весной 2002 года по Москве прокатилась волна нападений, у всех жертв было перерезано горло. Детективы сразу... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:00
2023-05-21T08:03
москва
россия
общество
убийство
криминал
московский уголовный розыск
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Глеб Подгорский. Утром — уроки физкультуры, вечером — охота с ножом. Весной 2002 года по Москве прокатилась волна нападений, у всех жертв было перерезано горло. Детективы сразу поняли, что имеют дело с серийным убийцей. И сильно удивились, когда выяснили, кто он.Случайная встречаВечером 23 апреля 2002-го помощник уполномоченного дежурил недалеко от улицы Болотниковской. Хотел прикурить, но выронил сигарету. Наклонился, чтобы поднять, — и в глаза бросилось кровавое пятно на кроссовке одного из прохожих.Пошел следом, осторожно, чтобы не спугнуть подозреваемого. И выяснил, где тот живет — в квартире по адресу Каширский проезд, 1.Дежурный вызвал подкрепление. Благодаря его бдительности убийцу удалось задержать.Искали каннибалаВсе началось в марте 2002 года. На остановке рядом со станцией метро "Варшавская" обнаружили труп 20-летнего Игоря Каморникова с перерезанным горлом. Документы и деньги — на месте.Через месяц, в апреле, в том же районе нашли еще одно тело. Погибший — 50-летний Николай Жабин. Почерк тот же. Следователи сразу поняли: это дело рук того же человека.Свидетели говорили, что нападающий был высокого роста, в спортивной форме и с "женственными чертами лица".Подозреваемых было несколько. Пришла даже ориентировка из Германии: проверить на причастность Армина Майвеса, известного как "каннибал из Ротенбурга". Тот прикончил берлинского программиста Юргена Брандеса — причем по просьбе жертвы. А затем съел."Вел себя как акула"Оставив два трупа, московский маньяк попытался убить еще четверых. Но те чудом выжили — по какой-то причине убийца не довел дело до конца.Преступника искали два месяца. В то время не было камер наблюдения, иначе на след вышли бы куда быстрее.Детективы тщательно разрабатывали психологический портрет подозреваемого, взяв за основу подход ФБР. В 1970-е в Штатах появились так называемые профайлеры — с их помощью обезвредили много серийников. Завели и автоматизированную поисковую систему, к которой подключались даже шерифы из глубинки.В СССР тоже была подобная разработка. Система "Монстр", созданная в 1980-х, анализировала информацию о серийных убийствах и по определенным алгоритмам помогала создать психологический портрет. Внедрили ее в середине 90-х — правда, только в Москве и Петербурге."На людей нападали сзади, били исключительно ножом в шею. При этом убийца проводил рекогносцировки, видел лица жертв. При каждом эпизоде вел себя как акула. Сперва делал один круг, потом второй, чтобы выбрать удобный момент, когда прохожих не будет", — рассказывает Миронов.Нехарактерный почеркВ итоге круг поиска сузился до одного человека. Дежурный оперативник неспроста 23 апреля оказался недалеко от улицы Каширской: именно там жила преподавательница Московского электронно-технологического техникума — 24-летняя Мария Петрова.Высокая, спортивного телосложения, привлекательная. По утрам преподавала физкультуру в техникуме, по вечерам — в фитнес-центрах. По рассказам подруг, часто бывала в ночных клубах. Ярко красилась и одевалась. Отбоя от ухажеров не было.Никто и подумать не мог, что именно она орудовала в районе Зюзино.Родители и коллеги уверяли, что ничего подозрительного никогда за ней не замечали. А следователи пытались разобраться в мотивах."Зюзинская маньячка""Когда мы ее взяли, я не стал врать и обозначил сразу: выйдет отсюда совсем не скоро. Пока вели следственные действия, навещал, беседовал. Ее родители через меня отправляли передачи, — вспоминает экс-сотрудник угрозыска. — Она охотно шла на контакт, не укрывалась. Очень просилась в колонию — в надежде когда-нибудь снова оказаться на свободе".Мотив Петрова поясняла так: в школьные годы стала жертвой изнасилования, а когда устроилась в техникум, столкнулась с домогательствами со стороны тренера.Детектив подчеркивает, что она лишь пыталась найти рациональное объяснение собственным поступкам."Много ли жертв изнасилований превращается в серийных убийц? — рассуждает следователь. — Она нападала не на конкретных персон, а на мужчин разного возраста и статуса. Бралась за тех, кто ее сильнее, чтобы подчеркнуть свою женственность. Парадокс. То есть корень проблемы — душевная болезнь".Петрову судили по двум статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство". Отправили на пожизненное принудительное лечение. Преступница все еще в психиатрической клинике.Родственники, к слову, от нее не отвернулись, продолжают общаться. Как и Миронов. Хотя в клинике предостерегли: при удобном случае убийца на него набросится.За 20 лет Петрова дважды пыталась сбежать. За нарушения ее переводили в Казань — там строже режим. Потом возвращали в Москву.Со слов бывшего следователя, теперь она ведет себя прилежно. Однако нет никаких гарантий, что "зюзинская маньячка" не возьмется за старое.
https://ria.ru/20211115/detektiv-1758767120.html
https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html
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москва, россия, общество, убийство, криминал, московский уголовный розыск
Москва, Россия, Общество, Убийство, Криминал, Московский уголовный розыск

"Опытные следователи поседели". История самого необычного маньяка в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Глеб Подгорский. Утром — уроки физкультуры, вечером — охота с ножом. Весной 2002 года по Москве прокатилась волна нападений, у всех жертв было перерезано горло. Детективы сразу поняли, что имеют дело с серийным убийцей. И сильно удивились, когда выяснили, кто он.

Случайная встреча

Вечером 23 апреля 2002-го помощник уполномоченного дежурил недалеко от улицы Болотниковской. Хотел прикурить, но выронил сигарету. Наклонился, чтобы поднять, — и в глаза бросилось кровавое пятно на кроссовке одного из прохожих.
Пошел следом, осторожно, чтобы не спугнуть подозреваемого. И выяснил, где тот живет — в квартире по адресу Каширский проезд, 1.
Дежурный вызвал подкрепление. Благодаря его бдительности убийцу удалось задержать.
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкВывеска на остановке, 2001 год
Вывеска на остановке Театр Шалом. 2001 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Вывеска на остановке, 2001 год

Искали каннибала

Все началось в марте 2002 года. На остановке рядом со станцией метро "Варшавская" обнаружили труп 20-летнего Игоря Каморникова с перерезанным горлом. Документы и деньги — на месте.
Через месяц, в апреле, в том же районе нашли еще одно тело. Погибший — 50-летний Николай Жабин. Почерк тот же. Следователи сразу поняли: это дело рук того же человека.
Свидетели говорили, что нападающий был высокого роста, в спортивной форме и с "женственными чертами лица".
«

"Подумали, что орудует человек с гомосексуальными наклонностями", — рассказывает ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов, который расследовал дело.

Подозреваемых было несколько. Пришла даже ориентировка из Германии: проверить на причастность Армина Майвеса, известного как "каннибал из Ротенбурга". Тот прикончил берлинского программиста Юргена Брандеса — причем по просьбе жертвы. А затем съел.
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"Вел себя как акула"

Оставив два трупа, московский маньяк попытался убить еще четверых. Но те чудом выжили — по какой-то причине убийца не довел дело до конца.
Преступника искали два месяца. В то время не было камер наблюдения, иначе на след вышли бы куда быстрее.
Детективы тщательно разрабатывали психологический портрет подозреваемого, взяв за основу подход ФБР. В 1970-е в Штатах появились так называемые профайлеры — с их помощью обезвредили много серийников. Завели и автоматизированную поисковую систему, к которой подключались даже шерифы из глубинки.
В СССР тоже была подобная разработка. Система "Монстр", созданная в 1980-х, анализировала информацию о серийных убийствах и по определенным алгоритмам помогала создать психологический портрет. Внедрили ее в середине 90-х — правда, только в Москве и Петербурге.
"На людей нападали сзади, били исключительно ножом в шею. При этом убийца проводил рекогносцировки, видел лица жертв. При каждом эпизоде вел себя как акула. Сперва делал один круг, потом второй, чтобы выбрать удобный момент, когда прохожих не будет", — рассказывает Миронов.

Нехарактерный почерк

В итоге круг поиска сузился до одного человека. Дежурный оперативник неспроста 23 апреля оказался недалеко от улицы Каширской: именно там жила преподавательница Московского электронно-технологического техникума — 24-летняя Мария Петрова.
Фоторобот Марии Петровой
Фоторобот Марии Петровой
Фоторобот Марии Петровой
Высокая, спортивного телосложения, привлекательная. По утрам преподавала физкультуру в техникуме, по вечерам — в фитнес-центрах. По рассказам подруг, часто бывала в ночных клубах. Ярко красилась и одевалась. Отбоя от ухажеров не было.
Никто и подумать не мог, что именно она орудовала в районе Зюзино.
«

"Почерк очень нехарактерен для женщины. Для нас по-прежнему загадка, как нормальная девушка "переродилась" в опасного убийцу", — отмечает Миронов.

Родители и коллеги уверяли, что ничего подозрительного никогда за ней не замечали. А следователи пытались разобраться в мотивах.
© Телеканал "МИР"Мария Петрова
Мария Петрова
© Телеканал "МИР"
Мария Петрова

"Зюзинская маньячка"

"Когда мы ее взяли, я не стал врать и обозначил сразу: выйдет отсюда совсем не скоро. Пока вели следственные действия, навещал, беседовал. Ее родители через меня отправляли передачи, — вспоминает экс-сотрудник угрозыска. — Она охотно шла на контакт, не укрывалась. Очень просилась в колонию — в надежде когда-нибудь снова оказаться на свободе".
Мотив Петрова поясняла так: в школьные годы стала жертвой изнасилования, а когда устроилась в техникум, столкнулась с домогательствами со стороны тренера.
«

"У меня произошел конфликт на работе с пожилым мужчиной. Он ко мне проявлял излишние знаки внимания, мне это было неприятно. Я неоднократно подавала заявление на увольнение, но мне отказывали. Тогда у меня появилось желание — причинить неприятность кому-нибудь другому. Тоже пожилому", — так Петрова объясняла следователям, почему решилась на второе убийство.

Детектив подчеркивает, что она лишь пыталась найти рациональное объяснение собственным поступкам.
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"Много ли жертв изнасилований превращается в серийных убийц? — рассуждает следователь. — Она нападала не на конкретных персон, а на мужчин разного возраста и статуса. Бралась за тех, кто ее сильнее, чтобы подчеркнуть свою женственность. Парадокс. То есть корень проблемы — душевная болезнь".
Петрову судили по двум статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство". Отправили на пожизненное принудительное лечение. Преступница все еще в психиатрической клинике.
Родственники, к слову, от нее не отвернулись, продолжают общаться. Как и Миронов. Хотя в клинике предостерегли: при удобном случае убийца на него набросится.
За 20 лет Петрова дважды пыталась сбежать. За нарушения ее переводили в Казань — там строже режим. Потом возвращали в Москву.
Со слов бывшего следователя, теперь она ведет себя прилежно. Однако нет никаких гарантий, что "зюзинская маньячка" не возьмется за старое.
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