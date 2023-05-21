https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html

В ближайшие годы ТОФ пополнят новые фрегаты, корветы и атомные подлодки

В ближайшие годы ТОФ пополнят новые фрегаты, корветы и атомные подлодки - РИА Новости, 21.05.2023

В ближайшие годы ТОФ пополнят новые фрегаты, корветы и атомные подлодки

Новая военная техника Тихоокеанского флота (ТОФ) в этом году в ходе внезапной проверки боеготовности в очередной раз доказала надежность, а личный состав... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T01:22

2023-05-21T01:22

2023-05-21T01:22

россия

дальний восток

санкт-петербург

николай евменов

владимир путин

александр невский

тихоокеанский флот вмф россии

северная верфь

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новая военная техника Тихоокеанского флота (ТОФ) в этом году в ходе внезапной проверки боеготовности в очередной раз доказала надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, об этом сообщал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в апреле. Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота проводилась по решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина с 14 апреля. К ней привлекались корабельные и подводные силы ТОФ в полном составе, а также дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. Днем создания Тихоокеанского флота считается 21 мая 1731 года. В этот день Сенат учредил первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке - Охотский военный порт. Именно корабли и суда Охотского порта стали основой зарождающихся морских сил России на Дальнем Востоке, которые впоследствии превратились в Тихоокеанский флот. Накануне Дня Тихоокеанского флота РИА Новости разбиралось, какие новые корабли и лодки поступят на ТОФ в ближайшее время. Будущее ТОФПо словам Евменова, до 2027 года ТОФ получит 12 новых корветов проектов 20385 и 20380. Корветы проекта 20380 и их модернизированные версии проекта 20385 строятся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и на "Амурском судостроительном заводе" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Корабли этого класса уже поступают в состав ТОФ. Десятый по счету для ТОФ корвет "Ретивый" семейства 20380/20385 заложат на АСЗ 9 июня по проекту 20385, закладная днищевая секция корвета уже оставлена в стапельный цех. Контракт на постройку на АСЗ для ТОФ двух корветов проекта 20380 и четырех корветов модернизированного проекта 20385 был подписан 15 декабря 2020 года. Кроме того, амурские кораблестроители рассчитывают в ближайшее время приступить к строительству в интересах ТОФ новых фрегатов проекта 22350. Для этого на верфи в этом году начнут возводить док-понтон и транспортно-спусковой док, которые позволят строить на АСЗ корабли класса "фрегат". Также в Комсомольске-на-Амуре для тихоокеанцев продолжают строительство сери малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". Помимо строительства новых кораблей, идет планомерная модернизация строевых единиц. В частности, в 2020 году флот получил модернизированный большой противолодочный корабль "Маршалл Шапошников" проекта 1155М. По этому же проекту на данный момент проходит модернизацию однотипный БПК "Адмирал Виноградов". После модернизации корабли классифицируются как фрегаты: на кораблях устанавливается ракетный комплекс "Калибр" (с перспективой довооружения гиперзвуковыми "Цирконами" в будущем) и новые противокорабельные ракеты "Уран". Атомный флотВ последние годы началось обновление и атомных сил ТОФ. В частности, в 2022 году флот пополнился новой многоцелевой подлодкой проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск". Ожидается, что до конца текущего года на Дальний Восток придет очередной модернизированный "Ясень" - "Красноярск". В последующие годы планируется построить для тихоокеанцев однотипные "Пермь" и "Владивосток". Стратегические силы ТОФ ранее получили новые лодки проекта 955 (шифр "Борей") "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", построенные по модифицированному проекту 955А ("Борей-А"). Как минимум еще один улучшенный "Борей" - "Император Александр III" также планируется передать на ТОФ до конца этого года, лодка была спущена на воду на "Севмаше" в Северодвинске в декабре прошлого года. Кроме того, в прошлом году именно на Тихом океане начала службу экспериментальная атомная подлодка специального назначения "Белгород" проекта 09852. Лодка является носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и автономных глубоководных станций. Серия "Варшавянок"Ожидается, что до конца 2024 года будет полностью построена и войдет в состав ТОФ серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. В апреле главком ВМФ на церемонии спуска пятой "Варшавянки" для ТОФ "Можайск" на воду в Санкт-Петербурге сообщил, что флот пополнится ей уже в этом году. Он добавил, что уже изготавливается задел на шестую подлодку проекта 636 для ТОФ, при этом отметил, что постройку лодок проекта могут продолжить, так как у них большой модернизационный потенциал. Контракт на строительство для ТОФ дизель-электрических подлодок проекта 636 был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Шестая лодка "Якутск" строится. Ранее в состав ТОФ вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан". Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Десантные возможностиДесантные средства ТОФ в ближайшие годы также ждет обновление. Ожидается, что именно ТОФ пополнят два новых больших десантных корабля (БДК) модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Корабли были заложены в апреле 2019 года на "Янтаре". На новых БДК для ТОФ в сравнении с базовым проектом 11711 будет увеличено полное водоизмещение до 8 тысяч тонн (7 тысяч - стандартное). Корабли смогут брать на борт до 40 единиц бронетехники, до 400 десантников, до пяти вертолетов Ка-27, Ка-29 или четыре Ка-52К, до шести десантных катеров "Серна". Вооружение корабля составят АУ 76,2 миллиметра и АК-176МА. От базового проекта новые корабли также будут отличаться надстройкой и рядом других изменений.

https://ria.ru/20230519/tof-1872797606.html

https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html

https://ria.ru/20230504/tof-1869547694.html

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