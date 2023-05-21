https://ria.ru/20230521/tadzhikistan-1873287628.html

Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека

Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека - РИА Новости, 21.05.2023

Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека

Группа граждан Таджикистана из 104 человек была возвращена в воскресенье из Сирии в Душанбе, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:01

2023-05-21T22:01

2023-05-21T22:01

таджикистан

в мире

сирия

душанбе

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_418f7f670ad654f30dc33f9f8b080ade.jpg

ДУШАНБЕ, 21 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Группа граждан Таджикистана из 104 человек была возвращена в воскресенье из Сирии в Душанбе, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана. "В соответствии с поручением президента Эмомали Рахмона 21 мая вторая группа граждан Таджикистана из 104 человек, состоящая из женщин, подростков и малолетних детей, была возвращена домой спецрейсом из Сирии", - сказал собеседник агентства. По его данным, все эти женщины и дети содержались в сирийских лагерях, многие из них жены погибших боевиков террористических организаций. По просьбе казахстанской стороны также этим рейсом из Сирии в Таджикистан были доставлены пять граждан Казахстана - мать и четверо детей.

https://ria.ru/20230521/berbok-1873246604.html

таджикистан

сирия

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, в мире, сирия, душанбе, эмомали рахмон