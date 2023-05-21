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Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека
Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека - РИА Новости, 21.05.2023
Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека
Группа граждан Таджикистана из 104 человек была возвращена в воскресенье из Сирии в Душанбе, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T22:01
2023-05-21T22:01
2023-05-21T22:01
таджикистан
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эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 21 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Группа граждан Таджикистана из 104 человек была возвращена в воскресенье из Сирии в Душанбе, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана. "В соответствии с поручением президента Эмомали Рахмона 21 мая вторая группа граждан Таджикистана из 104 человек, состоящая из женщин, подростков и малолетних детей, была возвращена домой спецрейсом из Сирии", - сказал собеседник агентства. По его данным, все эти женщины и дети содержались в сирийских лагерях, многие из них жены погибших боевиков террористических организаций. По просьбе казахстанской стороны также этим рейсом из Сирии в Таджикистан были доставлены пять граждан Казахстана - мать и четверо детей.
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таджикистан, в мире, сирия, душанбе, эмомали рахмон
Таджикистан, В мире, Сирия, Душанбе, Эмомали Рахмон
Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека
МИД Таджикистана: из сирийских лагерей в страну вернулись 104 человека, все женщины и дети