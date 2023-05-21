https://ria.ru/20230521/ssha-1873294343.html
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня - РИА Новости, 21.05.2023
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня
США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:07
2023-05-21T23:07
2023-05-21T23:39
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
кевин маккарти
карин жан-пьер
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC."Моя оценка такова: шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки", — указала она.Таким образом, правительство должно найти выход из кризисной ситуации к первому июня. По словам Йеллен, это жесткий крайний срок.После 15 июня ожидаются "серьезные" налоговые платежи, но США вряд ли удастся дотянуть до этой даты, подытожила чиновница.Еще в январе сумма госдолга достигла установленного потолка в 31,381 триллиона долларов. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. При этом палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с необходимостью сократить бюджетные расходы.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире, кевин маккарти, карин жан-пьер, вашингтон (штат)
США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, В мире, Кевин Маккарти, Карин Жан-Пьер, Вашингтон (штат)
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня
Глава Минфина США Йеллен: страна не дотянет до 15 июня, если не решит проблему госдолга
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC
.
"Моя оценка такова: шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки", — указала она.
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Таким образом, правительство должно найти выход из кризисной ситуации к первому июня. По словам Йеллен, это жесткий крайний срок.
После 15 июня ожидаются "серьезные" налоговые платежи, но США вряд ли удастся дотянуть до этой даты, подытожила чиновница.
Госдолг США — объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. В течение 20 лет Вашингтон занимает средства для погашения дефицита бюджета. Заемщиками выступают как частные лица, так и страны, а также крупные фонды.
Еще в январе сумма госдолга достигла установленного потолка в 31,381 триллиона долларов. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. При этом палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с необходимостью сократить бюджетные расходы.
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