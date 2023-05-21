https://ria.ru/20230521/ssha-1873294343.html

Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня

Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня - РИА Новости, 21.05.2023

Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня

США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:07

2023-05-21T23:07

2023-05-21T23:39

сша

джанет йеллен

министерство финансов сша

в мире

кевин маккарти

карин жан-пьер

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC."Моя оценка такова: шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки", — указала она.Таким образом, правительство должно найти выход из кризисной ситуации к первому июня. По словам Йеллен, это жесткий крайний срок.После 15 июня ожидаются "серьезные" налоговые платежи, но США вряд ли удастся дотянуть до этой даты, подытожила чиновница.Еще в январе сумма госдолга достигла установленного потолка в 31,381 триллиона долларов. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. При этом палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с необходимостью сократить бюджетные расходы.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

https://ria.ru/20230521/gosdolg-1873186592.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире, кевин маккарти, карин жан-пьер, вашингтон (штат)