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Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня - РИА Новости, 21.05.2023
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23:07 21.05.2023 (обновлено: 23:39 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/ssha-1873294343.html
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня - РИА Новости, 21.05.2023
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня
США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:07
2023-05-21T23:39
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
кевин маккарти
карин жан-пьер
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC."Моя оценка такова: шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки", — указала она.Таким образом, правительство должно найти выход из кризисной ситуации к первому июня. По словам Йеллен, это жесткий крайний срок.После 15 июня ожидаются "серьезные" налоговые платежи, но США вряд ли удастся дотянуть до этой даты, подытожила чиновница.Еще в январе сумма госдолга достигла установленного потолка в 31,381 триллиона долларов. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. При этом палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с необходимостью сократить бюджетные расходы.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире, кевин маккарти, карин жан-пьер, вашингтон (штат)
США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, В мире, Кевин Маккарти, Карин Жан-Пьер, Вашингтон (штат)
Минфин США заявил, что страна "не дотянет" даже до середины июня

Глава Минфина США Йеллен: страна не дотянет до 15 июня, если не решит проблему госдолга

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США смогут платить по счетам максимум до начала июня, если американские власти не решат вопрос с повышением лимита государственного долга, заявила глава Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC.
"Моя оценка такова: шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки", — указала она.
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Таким образом, правительство должно найти выход из кризисной ситуации к первому июня. По словам Йеллен, это жесткий крайний срок.
После 15 июня ожидаются "серьезные" налоговые платежи, но США вряд ли удастся дотянуть до этой даты, подытожила чиновница.

Госдолг США — объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. В течение 20 лет Вашингтон занимает средства для погашения дефицита бюджета. Заемщиками выступают как частные лица, так и страны, а также крупные фонды.

Еще в январе сумма госдолга достигла установленного потолка в 31,381 триллиона долларов. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. При этом палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с необходимостью сократить бюджетные расходы.
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