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Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России - РИА Новости, 21.05.2023
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23:09 21.05.2023 (обновлено: 23:24 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/rapper-1873294550.html
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России - РИА Новости, 21.05.2023
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России
Рэпер Дмитрий Бамберг сообщил РИА Новости, что охрана московского клуба, не позволявшая вынести на сцену российский флаг на его концерте, пыталась обвинить его... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:09
2023-05-21T23:24
россия
владивосток
самара
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рэпер Дмитрий Бамберг сообщил РИА Новости, что охрана московского клуба, не позволявшая вынести на сцену российский флаг на его концерте, пыталась обвинить его в экстремизме после эмоционального ответа исполнителя со сцены и вызвала полицию. Инцидент произошел в одном из московских клубов. Когда после концерта Бамберг узнал, что охрана запретила пронести российский флаг, и это пришлось делать тайно, он вернулся на сцену и сообщил залу, что подобное недопустимо. Также Дмитрий Бамберг сообщил, что это не первый случай запрета патриотической символики и высказываний на его концертах. Ранее, в начале его тура во Владивостоке, ему пришло об этом уведомление. Ситуация подобная московской также произошла и в Самаре.
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россия, владивосток, самара, происшествия
Россия, Владивосток, Самара, Происшествия
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России

Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме и вызвали полицию из-за флага России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рэпер Дмитрий Бамберг сообщил РИА Новости, что охрана московского клуба, не позволявшая вынести на сцену российский флаг на его концерте, пыталась обвинить его в экстремизме после эмоционального ответа исполнителя со сцены и вызвала полицию.
Инцидент произошел в одном из московских клубов. Когда после концерта Бамберг узнал, что охрана запретила пронести российский флаг, и это пришлось делать тайно, он вернулся на сцену и сообщил залу, что подобное недопустимо.
«
"Мне, благо, удалось привлечь общественное внимание к этому абсурду", - заявил исполнитель РИА Новости и добавил, что правоохранители разобрались в ситуации и не предъявили ему претензий.
Также Дмитрий Бамберг сообщил, что это не первый случай запрета патриотической символики и высказываний на его концертах. Ранее, в начале его тура во Владивостоке, ему пришло об этом уведомление. Ситуация подобная московской также произошла и в Самаре.
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