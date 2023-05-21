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Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России - РИА Новости, 21.05.2023
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России
Рэпер Дмитрий Бамберг сообщил РИА Новости, что охрана московского клуба, не позволявшая вынести на сцену российский флаг на его концерте, пыталась обвинить его... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:09
2023-05-21T23:09
2023-05-21T23:24
россия
владивосток
самара
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рэпер Дмитрий Бамберг сообщил РИА Новости, что охрана московского клуба, не позволявшая вынести на сцену российский флаг на его концерте, пыталась обвинить его в экстремизме после эмоционального ответа исполнителя со сцены и вызвала полицию. Инцидент произошел в одном из московских клубов. Когда после концерта Бамберг узнал, что охрана запретила пронести российский флаг, и это пришлось делать тайно, он вернулся на сцену и сообщил залу, что подобное недопустимо. Также Дмитрий Бамберг сообщил, что это не первый случай запрета патриотической символики и высказываний на его концертах. Ранее, в начале его тура во Владивостоке, ему пришло об этом уведомление. Ситуация подобная московской также произошла и в Самаре.
https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833396015.html
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россия, владивосток, самара, происшествия
Россия, Владивосток, Самара, Происшествия
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме и вызвали полицию из-за флага России