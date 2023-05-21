https://ria.ru/20230521/rapper-1873294550.html

Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России

Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России - РИА Новости, 21.05.2023

Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России

Рэпер Дмитрий Бамберг сообщил РИА Новости, что охрана московского клуба, не позволявшая вынести на сцену российский флаг на его концерте, пыталась обвинить его... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:09

2023-05-21T23:09

2023-05-21T23:24

россия

владивосток

самара

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рэпер Дмитрий Бамберг сообщил РИА Новости, что охрана московского клуба, не позволявшая вынести на сцену российский флаг на его концерте, пыталась обвинить его в экстремизме после эмоционального ответа исполнителя со сцены и вызвала полицию. Инцидент произошел в одном из московских клубов. Когда после концерта Бамберг узнал, что охрана запретила пронести российский флаг, и это пришлось делать тайно, он вернулся на сцену и сообщил залу, что подобное недопустимо. Также Дмитрий Бамберг сообщил, что это не первый случай запрета патриотической символики и высказываний на его концертах. Ранее, в начале его тура во Владивостоке, ему пришло об этом уведомление. Ситуация подобная московской также произошла и в Самаре.

https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833396015.html

россия

владивосток

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россия, владивосток, самара, происшествия