https://ria.ru/20230521/prilepin-1873263268.html
Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя
Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя - РИА Новости, 21.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя
Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:22
2023-05-21T18:22
2023-05-21T18:22
нижегородская область
справедливая россия
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели, рассказали в пресс-службе писателя. "Состояние Захара Прилепина стабильное… Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели", - отметили в пресс-службе. Прилепин остается в палате интенсивной терапии, в планах расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК, сообщили в его пресс-службе. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая писателю Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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нижегородская область, справедливая россия, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия
Нижегородская область, Справедливая Россия, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия
Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя
Пресс-служба Прилепина сообщила о начале проведения реабилитации писателя