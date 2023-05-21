https://ria.ru/20230521/prilepin-1873263268.html

Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя

Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя - РИА Новости, 21.05.2023

Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя

Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T18:22

2023-05-21T18:22

2023-05-21T18:22

нижегородская область

справедливая россия

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели, рассказали в пресс-службе писателя. "Состояние Захара Прилепина стабильное… Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели", - отметили в пресс-службе. Прилепин остается в палате интенсивной терапии, в планах расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК, сообщили в его пресс-службе. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая писателю Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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нижегородская область, справедливая россия, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия