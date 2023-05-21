https://ria.ru/20230521/polyarniki-1873209421.html
Путин поздравил полярников с праздником
Путин поздравил полярников с праздником - РИА Новости, 21.05.2023
Путин поздравил полярников с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:53
2023-05-21T09:53
2023-05-21T09:53
россия
арктика
общество
владимир путин
артур чилингаров
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений специалистов создана надежная база для решения стратегических задач развития, сообщается на сайте Кремля. 21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров. "Этот праздник был учрежден десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надежная база для решения стратегических задач развития", - говорится в поздравлении. Глава России добавил, что нынешнее поколение российских полярников бережет и приумножает традиции предшественников, укрепляя научное присутствие России в полярных широтах. Полярники России участвуют в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты. Путин пожелал российским полярникам ярких достижений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230521/polyarnik-1872935697.html
https://ria.ru/20230409/kladbische-1864074880.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, общество, владимир путин, артур чилингаров, совет федерации рф
Россия, Арктика, Общество, Владимир Путин, Артур Чилингаров, Совет Федерации РФ
Путин поздравил полярников с праздником
Президент Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений специалистов создана надежная база для решения стратегических задач развития, сообщается на сайте
Кремля.
21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации
, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров
.
"Этот праздник был учрежден десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надежная база для решения стратегических задач развития", - говорится в поздравлении.
Глава России добавил, что нынешнее поколение российских полярников бережет и приумножает традиции предшественников, укрепляя научное присутствие России в полярных широтах. Полярники России участвуют в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты.
Путин пожелал российским полярникам ярких достижений и всего наилучшего.
В Антарктиде могут отреставрировать еще одно кладбище полярников