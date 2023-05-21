https://ria.ru/20230521/polyarniki-1873209421.html

Путин поздравил полярников с праздником

Путин поздравил полярников с праздником - РИА Новости, 21.05.2023

Путин поздравил полярников с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:53

2023-05-21T09:53

2023-05-21T09:53

россия

арктика

общество

владимир путин

артур чилингаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений специалистов создана надежная база для решения стратегических задач развития, сообщается на сайте Кремля. 21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров. "Этот праздник был учрежден десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надежная база для решения стратегических задач развития", - говорится в поздравлении. Глава России добавил, что нынешнее поколение российских полярников бережет и приумножает традиции предшественников, укрепляя научное присутствие России в полярных широтах. Полярники России участвуют в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты. Путин пожелал российским полярникам ярких достижений и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230521/polyarnik-1872935697.html

https://ria.ru/20230409/kladbische-1864074880.html

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арктика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, арктика, общество, владимир путин, артур чилингаров, совет федерации рф