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Путин поздравил полярников с праздником - РИА Новости, 21.05.2023
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09:53 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/polyarniki-1873209421.html
Путин поздравил полярников с праздником
Путин поздравил полярников с праздником - РИА Новости, 21.05.2023
Путин поздравил полярников с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:53
2023-05-21T09:53
россия
арктика
общество
владимир путин
артур чилингаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений специалистов создана надежная база для решения стратегических задач развития, сообщается на сайте Кремля. 21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров. "Этот праздник был учрежден десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надежная база для решения стратегических задач развития", - говорится в поздравлении. Глава России добавил, что нынешнее поколение российских полярников бережет и приумножает традиции предшественников, укрепляя научное присутствие России в полярных широтах. Полярники России участвуют в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты. Путин пожелал российским полярникам ярких достижений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230521/polyarnik-1872935697.html
https://ria.ru/20230409/kladbische-1864074880.html
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россия, арктика, общество, владимир путин, артур чилингаров, совет федерации рф
Россия, Арктика, Общество, Владимир Путин, Артур Чилингаров, Совет Федерации РФ
Путин поздравил полярников с праздником

Президент Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений специалистов создана надежная база для решения стратегических задач развития, сообщается на сайте Кремля.
21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров.
Российские полярники, прибывшие в Арктику для развертывания новой дрейфующей станции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
День полярника в России
Вчера, 00:50
"Этот праздник был учрежден десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надежная база для решения стратегических задач развития", - говорится в поздравлении.
Глава России добавил, что нынешнее поколение российских полярников бережет и приумножает традиции предшественников, укрепляя научное присутствие России в полярных широтах. Полярники России участвуют в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты.
Путин пожелал российским полярникам ярких достижений и всего наилучшего.
Станция Молодежная в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
В Антарктиде могут отреставрировать еще одно кладбище полярников
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