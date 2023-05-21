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Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в США для переговоров
Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в США для переговоров - РИА Новости, 21.05.2023
Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в США для переговоров
Президент США Джо Байден пригласил коллегу из Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьера Японии Фумио Кисиду в Вашингтон для проведения трехсторонних переговоров,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:08
2023-05-21T08:08
2023-05-21T08:22
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g7
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил коллегу из Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьера Японии Фумио Кисиду в Вашингтон для проведения трехсторонних переговоров, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Отмечается, что лидеры трех стран провели короткую встречу в кулуарах саммита G7 в Хиросиме.В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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в мире, япония, южная корея, сша, джо байден, юн сок ель, фумио кисида, g7
В мире, Япония, Южная Корея, США, Джо Байден, Юн Сок Ель, Фумио Кисида, G7
Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в США для переговоров
AFP: Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в США для проведения переговоров