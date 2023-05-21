https://ria.ru/20230521/obstrel-1873263115.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска за 30 минут выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 15 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и населенному пункту... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T18:22

2023-05-21T18:22

2023-05-21T18:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 15 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и населенному пункту Еленовка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.15 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра... 17.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк