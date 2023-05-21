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Киев использовал HIMARS при ударе по селу Калиново-Борщеватое в ЛНР - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873225158.html
Киев использовал HIMARS при ударе по селу Калиново-Борщеватое в ЛНР
Киев использовал HIMARS при ударе по селу Калиново-Борщеватое в ЛНР - РИА Новости, 21.05.2023
Киев использовал HIMARS при ударе по селу Калиново-Борщеватое в ЛНР
Обстрел села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли две женщины, а еще пять человек пострадали, был проведен с... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:52
2023-05-21T12:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Обстрел села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли две женщины, а еще пять человек пострадали, был проведен с применением РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В субботу представительство ЛНР в СЦКК информировало о двух погибших в результате обстрела со стороны украинских войск села Калиново-Борщеватое в ЛНР. В Минздраве уточнили, что еще пять человек были ранены. В представительстве республики в СЦКК сообщили, что, по уточненной информации, обстрел Калиново-Бощеватого велся "с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета типа типа M30А1 GMLRS)". Уточняется, что погибли две мирные жительницы 1952 и 1970 годов рождения, пять человек ранены, повреждено 14 одноэтажных жилых домов.
https://ria.ru/20230521/berdyansk-1873214217.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Киев использовал HIMARS при ударе по селу Калиново-Борщеватое в ЛНР

Представительство ЛНР: Киев использовал РСЗО HIMARS при обстреле села Калиново-Борщеватое

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezВысокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Обстрел села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли две женщины, а еще пять человек пострадали, был проведен с применением РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В субботу представительство ЛНР в СЦКК информировало о двух погибших в результате обстрела со стороны украинских войск села Калиново-Борщеватое в ЛНР. В Минздраве уточнили, что еще пять человек были ранены.
В представительстве республики в СЦКК сообщили, что, по уточненной информации, обстрел Калиново-Бощеватого велся "с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета типа типа M30А1 GMLRS)".
Уточняется, что погибли две мирные жительницы 1952 и 1970 годов рождения, пять человек ранены, повреждено 14 одноэтажных жилых домов.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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