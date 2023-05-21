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Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба" - РИА Новости, 21.05.2023
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16:45 21.05.2023 (обновлено: 17:36 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/nefteprovod-1873252047.html
Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба"
Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба" - РИА Новости, 21.05.2023
Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба"
Венгрия ожидает от украинских властей и Еврокомиссии объяснений из-за сообщений о возможной остановке нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:45
2023-05-21T17:36
венгрия
украина
петер сийярто
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
киев
в мире
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БУДАПЕШТ, 21 мая — РИА Новости. Венгрия ожидает от украинских властей и Еврокомиссии объяснений из-за сообщений о возможной остановке нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в эфире радио Kossuth."Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета", — сказал он.Министр напомнил, что, согласно международным договорам, Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины.Он также упрекнул Киев и Загреб в том, что они недобросовестно воспользовались военной ситуацией и подняли плату за транзит сырья в пять-шесть раз.На минувшей неделе газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона, писала, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию.Этот трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20230515/germaniya-1871886761.html
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венгрия, украина, петер сийярто, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, киев, в мире, министерство обороны сша
Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Киев, В мире, Министерство обороны США
Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕК объясниться из-за сообщений об остановке "Дружбы"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 мая — РИА Новости. Венгрия ожидает от украинских властей и Еврокомиссии объяснений из-за сообщений о возможной остановке нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
"Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета", — сказал он.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Министр напомнил, что, согласно международным договорам, Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины.
«
"Если кто-то пытается сделать невозможной безопасность энергоснабжения страны, то это можно считать посягательством на суверенитет", — подчеркнул Сийярто.
Он также упрекнул Киев и Загреб в том, что они недобросовестно воспользовались военной ситуацией и подняли плату за транзит сырья в пять-шесть раз.
На минувшей неделе газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона, писала, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию.
Этот трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ВенгрияУкраинаПетер СийяртоВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияКиевВ миреМинистерство обороны США
 
 
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