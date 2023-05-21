Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба"
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕК объясниться из-за сообщений об остановке "Дружбы"
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 мая — РИА Новости. Венгрия ожидает от украинских властей и Еврокомиссии объяснений из-за сообщений о возможной остановке нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
"Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета", — сказал он.
Министр напомнил, что, согласно международным договорам, Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины.
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"Если кто-то пытается сделать невозможной безопасность энергоснабжения страны, то это можно считать посягательством на суверенитет", — подчеркнул Сийярто.
Он также упрекнул Киев и Загреб в том, что они недобросовестно воспользовались военной ситуацией и подняли плату за транзит сырья в пять-шесть раз.
На минувшей неделе газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона, писала, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию.
Этот трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).