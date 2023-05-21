https://ria.ru/20230521/nefteprovod-1873252047.html

Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба" - РИА Новости, 21.05.2023

Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Венгрия ожидает от украинских властей и Еврокомиссии объяснений из-за сообщений о возможной остановке нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:45

2023-05-21T16:45

2023-05-21T17:36

венгрия

украина

петер сийярто

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

киев

в мире

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БУДАПЕШТ, 21 мая — РИА Новости. Венгрия ожидает от украинских властей и Еврокомиссии объяснений из-за сообщений о возможной остановке нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в эфире радио Kossuth."Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета", — сказал он.Министр напомнил, что, согласно международным договорам, Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины.Он также упрекнул Киев и Загреб в том, что они недобросовестно воспользовались военной ситуацией и подняли плату за транзит сырья в пять-шесть раз.На минувшей неделе газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона, писала, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию.Этот трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20230515/germaniya-1871886761.html

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

венгрия

украина

киев

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венгрия, украина, петер сийярто, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, киев, в мире, министерство обороны сша