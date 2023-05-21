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Обвиняемым в похищении ребенка в Ленинградской области избрали наказание

Обвиняемым в похищении ребенка в Ленинградской области избрали наказание - РИА Новости, 21.05.2023

Обвиняемым в похищении ребенка в Ленинградской области избрали наказание

Обвиняемым в похищении годовалого ребёнка у своей знакомой в поселке под Лугой Ленобласти избрали меру пресечения, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:45

2023-05-21T22:45

2023-05-21T22:45

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Обвиняемым в похищении годовалого ребёнка у своей знакомой в поселке под Лугой Ленобласти избрали меру пресечения, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Уголовное дело возбудили после того, как мать малолетней девочки, 2022 года рождения, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении дочери. Двое ее знакомых были задержаны в такси с ребенком на руках. "Подозреваемые задержаны, ими оказались местные жители 1980 и 1988 годов рождения. По ходатайству следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - сообщает пресс-служба СУСК. В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что, по предварительным данным, инцидент произошёл в результате конфликта между старыми знакомыми на почве распития спиртных напитков.

https://ria.ru/20230407/mladenets-1863703069.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область