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Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2023
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08:51 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/moskva-1873201764.html
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:51
2023-05-21T08:51
москва
общество
погода
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс. "Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения", - говорится в сообщении. Как уточняется, по прогнозам синоптиков, в воскресенье до 18.00 в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Дептранс призвал москвичей быть внимательными и осторожными на дорогах из-за непогоды

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс.
"Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения", - говорится в сообщении.
Как уточняется, по прогнозам синоптиков, в воскресенье до 18.00 в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер.
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