https://ria.ru/20230521/moskva-1873201764.html
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:51
2023-05-21T08:51
2023-05-21T08:51
москва
общество
погода
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс. "Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения", - говорится в сообщении. Как уточняется, по прогнозам синоптиков, в воскресенье до 18.00 в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер.
https://ria.ru/20230520/pogoda-1873068281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Дептранс призвал москвичей быть внимательными и осторожными на дорогах из-за непогоды
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс.
"Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения", - говорится в сообщении.
Как уточняется, по прогнозам синоптиков, в воскресенье до 18.00 в Москве
ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер.
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