https://ria.ru/20230521/moskva-1873201764.html

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2023

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:51

2023-05-21T08:51

2023-05-21T08:51

москва

общество

погода

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье из-за непогоды, сообщает столичный дептранс. "Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения", - говорится в сообщении. Как уточняется, по прогнозам синоптиков, в воскресенье до 18.00 в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода