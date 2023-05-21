https://ria.ru/20230521/moldavia-1873266382.html

Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии

Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии - РИА Новости, 21.05.2023

Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии

Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах высказал поддержку журналистам Молдавии, отметив, что власть оказывает давление на неугодные СМИ. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T18:53

2023-05-21T18:53

2023-05-21T18:53

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

таможенный союз

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873229808_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_1f701077f0064eaefaaeae6243e70597.jpg

КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах высказал поддержку журналистам Молдавии, отметив, что власть оказывает давление на неугодные СМИ. В воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате прошел митинг, который организовал гражданский активист Михаил Влах со своими сторонниками. На митинге звучали требования о сохранении нейтралитета Молдавии, а также "об укреплении партнерских связей с главными мировыми силами – Россией, Китаем, Европейским союзом, США". На нем также обсуждались такие вопросы, как необходимость сохранения членства Молдавии в СНГ и прекращение давления со стороны официального Кишинева на оппозицию, СМИ и всех, кто не согласен с партией власти и президентом страны Майей Санду. "Я хочу поддержать прессу, потому что последнее время видим нападения на прессу. И это неправильный ход со стороны центральной власти. Когда они стояли на галерке, то постоянно говорили о том, что журналисты должны быть объективными, и их не должны трогать. Сегодня мы видим обратное. Забирают лицензии, закрывают рот неугодным журналистам. То есть они должны петь так, как хотят власти", - сказал Влах в беседе с РИА Новости. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, таможенный союз, снг