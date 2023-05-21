Рейтинг@Mail.ru
Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/moldavia-1873266382.html
Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии
Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии - РИА Новости, 21.05.2023
Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах высказал поддержку журналистам Молдавии, отметив, что власть оказывает давление на неугодные СМИ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:53
2023-05-21T18:53
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
таможенный союз
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873229808_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_1f701077f0064eaefaaeae6243e70597.jpg
КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах высказал поддержку журналистам Молдавии, отметив, что власть оказывает давление на неугодные СМИ. В воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате прошел митинг, который организовал гражданский активист Михаил Влах со своими сторонниками. На митинге звучали требования о сохранении нейтралитета Молдавии, а также "об укреплении партнерских связей с главными мировыми силами – Россией, Китаем, Европейским союзом, США". На нем также обсуждались такие вопросы, как необходимость сохранения членства Молдавии в СНГ и прекращение давления со стороны официального Кишинева на оппозицию, СМИ и всех, кто не согласен с партией власти и президентом страны Майей Санду. "Я хочу поддержать прессу, потому что последнее время видим нападения на прессу. И это неправильный ход со стороны центральной власти. Когда они стояли на галерке, то постоянно говорили о том, что журналисты должны быть объективными, и их не должны трогать. Сегодня мы видим обратное. Забирают лицензии, закрывают рот неугодным журналистам. То есть они должны петь так, как хотят власти", - сказал Влах в беседе с РИА Новости. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873229808_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_78df0b820fa82f539967bca1682c3874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, таможенный союз, снг
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Таможенный союз, СНГ
Общественник Гагаузии рассказал о давлении на журналистов в Молдавии

Общественный деятель Гагаузии Влах: Кишинев закрывает рот неугодным

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Гагаузии
Участники митинга в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники митинга в Гагаузии
Читать ria.ru в
КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах высказал поддержку журналистам Молдавии, отметив, что власть оказывает давление на неугодные СМИ.
В воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате прошел митинг, который организовал гражданский активист Михаил Влах со своими сторонниками. На митинге звучали требования о сохранении нейтралитета Молдавии, а также "об укреплении партнерских связей с главными мировыми силами – Россией, Китаем, Европейским союзом, США". На нем также обсуждались такие вопросы, как необходимость сохранения членства Молдавии в СНГ и прекращение давления со стороны официального Кишинева на оппозицию, СМИ и всех, кто не согласен с партией власти и президентом страны Майей Санду.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну
20 мая, 08:00
"Я хочу поддержать прессу, потому что последнее время видим нападения на прессу. И это неправильный ход со стороны центральной власти. Когда они стояли на галерке, то постоянно говорили о том, что журналисты должны быть объективными, и их не должны трогать. Сегодня мы видим обратное. Забирают лицензии, закрывают рот неугодным журналистам. То есть они должны петь так, как хотят власти", - сказал Влах в беседе с РИА Новости.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"
Вчера, 14:46
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуТаможенный союзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала