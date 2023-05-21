https://ria.ru/20230521/moldavia-1873265181.html
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным - РИА Новости, 21.05.2023
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным
Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:39
2023-05-21T18:39
2023-05-21T18:39
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
роберта метсола
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. "Крайний срок — 2030 год — реалистичен и возможен, но до этого еще многое предстоит сделать. Самое главное, что процесс европейской интеграции Республики Молдова уже начался", - заявил Мурешан на митинге в Кишиневе. Он отметил, что стране нужно готовиться к началу переговоров о вступлении страны в ЕС. "Я думаю, что мы можем начать переговоры в этом году. Молдавия получила девять рекомендаций. Реализация реформ внутри страны идет хорошо, и как только они будут реализованы, мы должны перейти к следующему этапу", - объяснил евродепутат. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html
молдавия
кишинев
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, брюссель, роберта метсола, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Майя Санду
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным
Евродепутат Мурешан назвал прогноз о вступлении Молдавии в ЕС до 2030 года реалистичным
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду
считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе
на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола
. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно.
"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну
"Крайний срок — 2030 год — реалистичен и возможен, но до этого еще многое предстоит сделать. Самое главное, что процесс европейской интеграции Республики Молдова уже начался", - заявил Мурешан на митинге в Кишиневе.
Он отметил, что стране нужно готовиться к началу переговоров о вступлении страны в ЕС.
"Я думаю, что мы можем начать переговоры в этом году. Молдавия получила девять рекомендаций. Реализация реформ внутри страны идет хорошо, и как только они будут реализованы, мы должны перейти к следующему этапу", - объяснил евродепутат.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
В Молдавии в акциях оппозиции участвовали 60 тысяч человек, заявили в "Шор"