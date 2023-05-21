https://ria.ru/20230521/moldavia-1873265181.html

Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным

Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным - РИА Новости, 21.05.2023

Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным

Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T18:39

2023-05-21T18:39

2023-05-21T18:39

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молдавия

кишинев

брюссель

роберта метсола

евросоюз

европарламент

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. "Крайний срок — 2030 год — реалистичен и возможен, но до этого еще многое предстоит сделать. Самое главное, что процесс европейской интеграции Республики Молдова уже начался", - заявил Мурешан на митинге в Кишиневе. Он отметил, что стране нужно готовиться к началу переговоров о вступлении страны в ЕС. "Я думаю, что мы можем начать переговоры в этом году. Молдавия получила девять рекомендаций. Реализация реформ внутри страны идет хорошо, и как только они будут реализованы, мы должны перейти к следующему этапу", - объяснил евродепутат. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, роберта метсола, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, майя санду