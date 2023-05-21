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Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным - РИА Новости, 21.05.2023
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18:39 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/moldavia-1873265181.html
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным - РИА Новости, 21.05.2023
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным
Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:39
2023-05-21T18:39
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
роберта метсола
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. "Крайний срок — 2030 год — реалистичен и возможен, но до этого еще многое предстоит сделать. Самое главное, что процесс европейской интеграции Республики Молдова уже начался", - заявил Мурешан на митинге в Кишиневе. Он отметил, что стране нужно готовиться к началу переговоров о вступлении страны в ЕС. "Я думаю, что мы можем начать переговоры в этом году. Молдавия получила девять рекомендаций. Реализация реформ внутри страны идет хорошо, и как только они будут реализованы, мы должны перейти к следующему этапу", - объяснил евродепутат. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, роберта метсола, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Майя Санду
Евродепутат назвал прогноз о скором вступлении Молдавии в ЕС реалистичным

Евродепутат Мурешан назвал прогноз о вступлении Молдавии в ЕС до 2030 года реалистичным

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, но для этого нужно еще много сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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"Крайний срок — 2030 год — реалистичен и возможен, но до этого еще многое предстоит сделать. Самое главное, что процесс европейской интеграции Республики Молдова уже начался", - заявил Мурешан на митинге в Кишиневе.
Он отметил, что стране нужно готовиться к началу переговоров о вступлении страны в ЕС.
"Я думаю, что мы можем начать переговоры в этом году. Молдавия получила девять рекомендаций. Реализация реформ внутри страны идет хорошо, и как только они будут реализованы, мы должны перейти к следующему этапу", - объяснил евродепутат.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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Вчера, 14:46
 
В миреМолдавияКишиневБрюссельРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияМайя Санду
 
 
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