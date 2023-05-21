https://ria.ru/20230521/moldavia-1873234376.html

Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС

Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС - РИА Новости, 21.05.2023

Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС

Участники проевропейского митинга в Кишиневе требуют от властей внести в конституцию пункт о необратимом процессе вступления Молдавии в ЕС, передает... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:15

2023-05-21T14:15

2023-05-21T14:48

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

роберта метсола

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Участники проевропейского митинга в Кишиневе требуют от властей внести в конституцию пункт о необратимом процессе вступления Молдавии в ЕС, передает корресподент РИА Новости. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. Кроме того, политики должны обеспечить гражданам Молдавии европейский уровень жизни, а инфраструктуру страны подключить к европейским сетям в области транспорта, энергетики и т.д. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873224387.html

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кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, роберта метсола, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, европарламент