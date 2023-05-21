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Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС - РИА Новости, 21.05.2023
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14:15 21.05.2023 (обновлено: 14:48 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/moldavia-1873234376.html
Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС
Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС - РИА Новости, 21.05.2023
Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС
Участники проевропейского митинга в Кишиневе требуют от властей внести в конституцию пункт о необратимом процессе вступления Молдавии в ЕС, передает... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:15
2023-05-21T14:48
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
роберта метсола
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Участники проевропейского митинга в Кишиневе требуют от властей внести в конституцию пункт о необратимом процессе вступления Молдавии в ЕС, передает корресподент РИА Новости. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. Кроме того, политики должны обеспечить гражданам Молдавии европейский уровень жизни, а инфраструктуру страны подключить к европейским сетям в области транспорта, энергетики и т.д. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873224387.html
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, роберта метсола, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Роберта Метсола, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС

Участники акции в Кишиневе потребовали внести в конституцию страны пункт о вступлении в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Участники проевропейского митинга в Кишиневе требуют от властей внести в конституцию пункт о необратимом процессе вступления Молдавии в ЕС, передает корресподент РИА Новости.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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«
"Мы, граждане Молдавии, просим политический класс, все партии и политиков, а также всех, кто будет решать будущее страны в будущем изменить конституцию Молдавии, чтобы установить окончательным и необратимым вступление Молдавии в Евросоюз. Обеспечить как можно скорее переговоры по началу вступления и укрепить госинституты Молдавии для подготовки к вступлению в Евросоюз", - говорится в зачитанном тексте резолюции.
Кроме того, политики должны обеспечить гражданам Молдавии европейский уровень жизни, а инфраструктуру страны подключить к европейским сетям в области транспорта, энергетики и т.д.
«
"Обращаемся к европейским институтам власти с просьбой продолжить оказывать нам помощь и принять Молдавию в европейскую семью после выполнения условий для вступления. Вступление в ЕС - это путь, который уверенно выбрала Молдавия", - отмечается в резолюции.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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