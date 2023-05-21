Участники митинга в Кишиневе потребовали внести в конституцию пункт о ЕС
Участники акции в Кишиневе потребовали внести в конституцию страны пункт о вступлении в ЕС
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Участники проевропейского митинга в Кишиневе требуют от властей внести в конституцию пункт о необратимом процессе вступления Молдавии в ЕС, передает корресподент РИА Новости.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно.
«
"Мы, граждане Молдавии, просим политический класс, все партии и политиков, а также всех, кто будет решать будущее страны в будущем изменить конституцию Молдавии, чтобы установить окончательным и необратимым вступление Молдавии в Евросоюз. Обеспечить как можно скорее переговоры по началу вступления и укрепить госинституты Молдавии для подготовки к вступлению в Евросоюз", - говорится в зачитанном тексте резолюции.
Кроме того, политики должны обеспечить гражданам Молдавии европейский уровень жизни, а инфраструктуру страны подключить к европейским сетям в области транспорта, энергетики и т.д.
«
"Обращаемся к европейским институтам власти с просьбой продолжить оказывать нам помощь и принять Молдавию в европейскую семью после выполнения условий для вступления. Вступление в ЕС - это путь, который уверенно выбрала Молдавия", - отмечается в резолюции.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.