https://ria.ru/20230521/miting-1873181759.html

В центре Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против судебной реформы

В центре Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против судебной реформы - РИА Новости, 21.05.2023

В центре Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против судебной реформы

Тысячи протестующих собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на протест против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху передает корреспондент... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T00:30

2023-05-21T00:30

2023-05-21T00:30

тель-авив

израиль

хайфа

биньямин нетаньяху

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на протест против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху передает корреспондент РИА Новости. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы проходят уже 20-ю неделю подряд за исключением лишь прошлых выходных, когда шествия были отменены в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа и рекомендациями службы тыла не организовывать собрания в связи с угрозой ракетных обстрелов. Организаторы сегодняшних протестов оценили численность митингующих в Тель-Авиве в 135 тысяч человек, хотя в прошлые недели их число доходило до 200 тысяч. Протестные акции также состоялись в Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Герцлии и десятках других городов. Организаторы протестов анонсировали, что главной темой сегодняшней акции в Тель-Авиве помимо судебной реформы станет несогласие с бюджетной политикой правительства. Оппозиционно настроенные активисты, в частности, обвиняют Нетаньяху в намерении израсходовать миллиарды шекелей бюджетных денег на нужды религиозных партий, которые входят в правящую коалицию и, таким образом, помогают продвигать ее политику на законодательном уровне. Среди выступивших на протесте на центральном перекрестке Каплан в Тель-Авиве были вице-мэр Мейталь Лехави, известный предприниматель в области высоких технологий и бывший глава бюджетного отдела министерства финансов Шауль Меридор, писатель Сефи Рахлевский. "Это правительство продвигает экстремистскую повестку и отказывается смотреть вперед. <...> Оно не слушает профессионалов и игнорирует предупреждения. Правительство продвигает бюджет, который четко отражает его приоритеты - предпочтение отдается иешивам (еврейские религиозные учебные заведения), а не занятости; невежество и талоны на еду предпочтительнее образования; субсидии на топливо вместо увеличения прожиточного минимума", - заявил Меридор, чье выступление транслировалось в ходе акции. Недовольство оппозиционной общественности вызывает также налоговый план правящей коалиции, согласно которому часть доходов с налогов на коммерческую недвижимость в богатых и развитых муниципалитетах будет распределяться в бюджеты менее развитых административных центров. Правительство пытается обязать крупные муниципалитеты, получающие большую прибыль от муниципального налога на деловые помещения, делать взносы в фонд, из которого будет финансироваться жилищное строительство в менее развитых муниципалитетах и их долги. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов. Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами.

https://ria.ru/20230312/izrail-1857280717.html

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тель-авив, израиль, хайфа, биньямин нетаньяху, в мире