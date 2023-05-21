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Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за ЧС в Эмилии-Романье - РИА Новости, 21.05.2023
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06:51 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/meloni-1873193387.html
Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за ЧС в Эмилии-Романье
Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за ЧС в Эмилии-Романье - РИА Новости, 21.05.2023
Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за ЧС в Эмилии-Романье
Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Астану не состоится из-за наводнений в итальянском регионе Эмилия-Романья, сообщила пресс-служба президента... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T06:51
2023-05-21T06:51
джорджа мелони
g7
италия
казахстан
эмилия-романья
в мире
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Астану не состоится из-за наводнений в итальянском регионе Эмилия-Романья, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Визит Мелони в Астану был запланирован на 22 мая. В субботу она объявила, что досрочно покидает саммит G7 в Хиросиме и возвращается на родину, чтобы принять участие в решении проблем, связанных с чрезвычайной ситуацией в области Эмилия-Романья из-за ливней и наводнений. "По этой причине (наводнения на севере Италии - ред.) ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони", - говорится в сообщении пресс-службы. ЧС в Эмилии-Романье возникла во вторник, когда в этом регионе пошли затяжные ливни. В некоторых районах за трое суток выпала полугодовая норма осадков. В результате 23 реки вышли из берегов, паводки привели к интенсивному затоплению территорий, в том числе 43 населенных пунктов. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 14 человек, есть пропавшие без вести. Власти эвакуировали многих жителей области, около 36 тысяч человек лишились крыши над головой. Многие остались без электричества, не имеют доступа к питьевой воде.
https://ria.ru/20230520/afrika-1873106164.html
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джорджа мелони, g7, италия, казахстан, эмилия-романья, в мире
Джорджа Мелони, G7, Италия, Казахстан, Эмилия-Романья, В мире
Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за ЧС в Эмилии-Романье

В Казахстане сообщили, что премьер Италии не посетит Астану из-за ЧС в Эмилии-Романье

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Астану не состоится из-за наводнений в итальянском регионе Эмилия-Романья, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Визит Мелони в Астану был запланирован на 22 мая. В субботу она объявила, что досрочно покидает саммит G7 в Хиросиме и возвращается на родину, чтобы принять участие в решении проблем, связанных с чрезвычайной ситуацией в области Эмилия-Романья из-за ливней и наводнений.
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"По этой причине (наводнения на севере Италии - ред.) ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони", - говорится в сообщении пресс-службы.
ЧС в Эмилии-Романье возникла во вторник, когда в этом регионе пошли затяжные ливни. В некоторых районах за трое суток выпала полугодовая норма осадков. В результате 23 реки вышли из берегов, паводки привели к интенсивному затоплению территорий, в том числе 43 населенных пунктов.
Жертвами непогоды стали по меньшей мере 14 человек, есть пропавшие без вести. Власти эвакуировали многих жителей области, около 36 тысяч человек лишились крыши над головой. Многие остались без электричества, не имеют доступа к питьевой воде.
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