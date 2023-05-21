https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html

Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет

Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет - РИА Новости, 21.05.2023

Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет

Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T03:17

2023-05-21T03:17

2023-05-21T03:17

москва

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Он отметил, что в стрессовой ситуации это приведет к тому, что с высокой долей вероятности место безникотиновой электронной сигареты вновь займет никотиносодержащий продукт, так как альтернативные стратегии поведения при стрессе так и не были сформированы до уровня привычных. "Самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация поведенческой и фармакотерапии. Для снижения проявления синдрома отмены никотина, которая проявляется в тяге к никотину, приступам гнева или раздражительности, тревожных и депрессивных состояниях, проблемах со сном и прочее, также применяются и иные терапевтические методы", - добавил врач. При этом собеседник агентства отметил, что человек может больше начать употреблять алкоголь при отказе от курения, если имеется сочетанная зависимость от никотина и алкоголя. Отказ от курения может вызвать компенсаторное желание использовать алкоголь "как лекарство" для "нормализации" состояния. Поэтому при отказе от курения также важно отказаться употребления алкоголя.

https://ria.ru/20230520/dieta-1873064781.html

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москва, общество