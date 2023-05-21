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Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет - РИА Новости, 21.05.2023
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03:17 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет - РИА Новости, 21.05.2023
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет
Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T03:17
2023-05-21T03:17
москва
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Он отметил, что в стрессовой ситуации это приведет к тому, что с высокой долей вероятности место безникотиновой электронной сигареты вновь займет никотиносодержащий продукт, так как альтернативные стратегии поведения при стрессе так и не были сформированы до уровня привычных. "Самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация поведенческой и фармакотерапии. Для снижения проявления синдрома отмены никотина, которая проявляется в тяге к никотину, приступам гнева или раздражительности, тревожных и депрессивных состояниях, проблемах со сном и прочее, также применяются и иные терапевтические методы", - добавил врач. При этом собеседник агентства отметил, что человек может больше начать употреблять алкоголь при отказе от курения, если имеется сочетанная зависимость от никотина и алкоголя. Отказ от курения может вызвать компенсаторное желание использовать алкоголь "как лекарство" для "нормализации" состояния. Поэтому при отказе от курения также важно отказаться употребления алкоголя.
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москва, общество
Москва, Общество
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет

Врач Масякин: безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят процесс

© Fotolia / bizoo_nЗнак "Курение запрещено"
Знак Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Fotolia / bizoo_n
Знак "Курение запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.
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"Электронные сигареты, в том числе и те, которые не содержат никотин, не только не помогут в отказе от курения, но и усложнят этот процесс. Дело в том, что, используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает регулярно совершать все те же привычные движения, что и при обычном курении. Получается, что нейронные цепочки, обеспечивающие поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, а значит, стереотипное поведение курильщика не поменяется", - рассказал Масякин.
Он отметил, что в стрессовой ситуации это приведет к тому, что с высокой долей вероятности место безникотиновой электронной сигареты вновь займет никотиносодержащий продукт, так как альтернативные стратегии поведения при стрессе так и не были сформированы до уровня привычных.
"Самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация поведенческой и фармакотерапии. Для снижения проявления синдрома отмены никотина, которая проявляется в тяге к никотину, приступам гнева или раздражительности, тревожных и депрессивных состояниях, проблемах со сном и прочее, также применяются и иные терапевтические методы", - добавил врач.
При этом собеседник агентства отметил, что человек может больше начать употреблять алкоголь при отказе от курения, если имеется сочетанная зависимость от никотина и алкоголя. Отказ от курения может вызвать компенсаторное желание использовать алкоголь "как лекарство" для "нормализации" состояния. Поэтому при отказе от курения также важно отказаться употребления алкоголя.
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