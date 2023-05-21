https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет - РИА Новости, 21.05.2023
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет
Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T03:17
2023-05-21T03:17
2023-05-21T03:17
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общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Он отметил, что в стрессовой ситуации это приведет к тому, что с высокой долей вероятности место безникотиновой электронной сигареты вновь займет никотиносодержащий продукт, так как альтернативные стратегии поведения при стрессе так и не были сформированы до уровня привычных. "Самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация поведенческой и фармакотерапии. Для снижения проявления синдрома отмены никотина, которая проявляется в тяге к никотину, приступам гнева или раздражительности, тревожных и депрессивных состояниях, проблемах со сном и прочее, также применяются и иные терапевтические методы", - добавил врач. При этом собеседник агентства отметил, что человек может больше начать употреблять алкоголь при отказе от курения, если имеется сочетанная зависимость от никотина и алкоголя. Отказ от курения может вызвать компенсаторное желание использовать алкоголь "как лекарство" для "нормализации" состояния. Поэтому при отказе от курения также важно отказаться употребления алкоголя.
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москва, общество
Врач предостерег от отказа от курения с помощью безникотиновых сигарет
Врач Масякин: безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят процесс
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а усложнят этот процесс, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.
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"Электронные сигареты, в том числе и те, которые не содержат никотин, не только не помогут в отказе от курения, но и усложнят этот процесс. Дело в том, что, используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает регулярно совершать все те же привычные движения, что и при обычном курении. Получается, что нейронные цепочки, обеспечивающие поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, а значит, стереотипное поведение курильщика не поменяется", - рассказал Масякин.
Он отметил, что в стрессовой ситуации это приведет к тому, что с высокой долей вероятности место безникотиновой электронной сигареты вновь займет никотиносодержащий продукт, так как альтернативные стратегии поведения при стрессе так и не были сформированы до уровня привычных.
"Самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация поведенческой и фармакотерапии. Для снижения проявления синдрома отмены никотина, которая проявляется в тяге к никотину, приступам гнева или раздражительности, тревожных и депрессивных состояниях, проблемах со сном и прочее, также применяются и иные терапевтические методы", - добавил врач.
При этом собеседник агентства отметил, что человек может больше начать употреблять алкоголь при отказе от курения, если имеется сочетанная зависимость от никотина и алкоголя. Отказ от курения может вызвать компенсаторное желание использовать алкоголь "как лекарство" для "нормализации" состояния. Поэтому при отказе от курения также важно отказаться употребления алкоголя.
Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения