https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873219465.html

В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко

В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023

В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко

Замглавы министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко был сильным, честным и искренним, настоящим профессионалом, написала в своем Telegram-канале РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:55

2023-05-21T11:55

2023-05-21T16:31

общество

образование - общество

россия

куба

петр кучеренко

ирина рукавишникова

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Замглавы министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко был сильным, честным и искренним, настоящим профессионалом, написала в своем Telegram-канале первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ее коллега Владимир Круглый отметил, что Кучеренко был исключительно порядочным человеком, открытым и очень компетентным.С 2012 по 2020 годы Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по законодательству. Согласно информации на официальном сайте министерства, 3 мая Кучеренко исполнилось 46 лет.

https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html

россия

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, россия, куба, петр кучеренко, ирина рукавишникова , совет федерации рф