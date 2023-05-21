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В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023
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11:55 21.05.2023 (обновлено: 16:31 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873219465.html
В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко
В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023
В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко
Замглавы министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко был сильным, честным и искренним, настоящим профессионалом, написала в своем Telegram-канале РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:55
2023-05-21T16:31
общество
образование - общество
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петр кучеренко
ирина рукавишникова
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Замглавы министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко был сильным, честным и искренним, настоящим профессионалом, написала в своем Telegram-канале первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ее коллега Владимир Круглый отметил, что Кучеренко был исключительно порядочным человеком, открытым и очень компетентным.С 2012 по 2020 годы Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по законодательству. Согласно информации на официальном сайте министерства, 3 мая Кучеренко исполнилось 46 лет.
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общество, образование - общество, россия, куба, петр кучеренко, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, Образование - Общество, Россия, Куба, Петр Кучеренко, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко

Сенатор Рукавишникова назвала замглавы Минобрнауки Кучеренко настоящим профессионалом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Замглавы министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко был сильным, честным и искренним, настоящим профессионалом, написала в своем Telegram-канале первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«

"Соболезную близким и родным Петра Александровича Кучеренко. Ушел порядочный человек и настоящий профессионал. Он был сильным, честным и искренним. Светлая память", — написала сенатор.

Ее коллега Владимир Круглый отметил, что Кучеренко был исключительно порядочным человеком, открытым и очень компетентным.
«

"При своей загруженности Петр Александрович всегда находил время на обстоятельный разговор по всем проблемам, с которыми я к нему обращался. Выражаю соболезнования его родным и близким. Светлая память", — написал политик в Telegram-канале.

С 2012 по 2020 годы Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по законодательству. Согласно информации на официальном сайте министерства, 3 мая Кучеренко исполнилось 46 лет.
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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