В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко
Сенатор Рукавишникова назвала замглавы Минобрнауки Кучеренко настоящим профессионалом
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Замглавы министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко был сильным, честным и искренним, настоящим профессионалом, написала в своем Telegram-канале первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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"Соболезную близким и родным Петра Александровича Кучеренко. Ушел порядочный человек и настоящий профессионал. Он был сильным, честным и искренним. Светлая память", — написала сенатор.
Ее коллега Владимир Круглый отметил, что Кучеренко был исключительно порядочным человеком, открытым и очень компетентным.
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"При своей загруженности Петр Александрович всегда находил время на обстоятельный разговор по всем проблемам, с которыми я к нему обращался. Выражаю соболезнования его родным и близким. Светлая память", — написал политик в Telegram-канале.
С 2012 по 2020 годы Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по законодательству. Согласно информации на официальном сайте министерства, 3 мая Кучеренко исполнилось 46 лет.