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В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню - РИА Новости, 21.05.2023
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Религия
 
14:36 21.05.2023 (обновлено: 14:37 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/koran-1873236600.html
В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню
В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню - РИА Новости, 21.05.2023
В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню
Поводом для передачи уголовного дела о сожжении Корана в производство чеченским следователем также стали многочисленные обращения граждан Чечни с просьбой... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:36
2023-05-21T14:37
религия
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поводом для передачи уголовного дела о сожжении Корана в производство чеченским следователем также стали многочисленные обращения граждан Чечни с просьбой признать их потерпевшими, сообщили на сайте СК РФ. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ранее СК РФ сообщил, что уголовное дело против жителя Волгограда, который сжег Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, передано для расследования в Чечню. Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств.
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Религия, Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню

Жители Чечни после сожжения Корана в Волгограде попросили СК признать их потерпевшими

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поводом для передачи уголовного дела о сожжении Корана в производство чеченским следователем также стали многочисленные обращения граждан Чечни с просьбой признать их потерпевшими, сообщили на сайте СК РФ.
Правоохранители в Волгограде задержали в субботу мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Ранее СК РФ сообщил, что уголовное дело против жителя Волгограда, который сжег Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, передано для расследования в Чечню.
«
"Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими", - сказали в ведомстве.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
Глава Минюста прокомментировал провокацию с Кораном в Волгограде
Вчера, 14:24
 
РелигияПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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