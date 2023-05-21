https://ria.ru/20230521/koran-1873236600.html

В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню

В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню - РИА Новости, 21.05.2023

В СК объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню

Поводом для передачи уголовного дела о сожжении Корана в производство чеченским следователем также стали многочисленные обращения граждан Чечни с просьбой... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:36

2023-05-21T14:36

2023-05-21T14:37

религия

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поводом для передачи уголовного дела о сожжении Корана в производство чеченским следователем также стали многочисленные обращения граждан Чечни с просьбой признать их потерпевшими, сообщили на сайте СК РФ. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ранее СК РФ сообщил, что уголовное дело против жителя Волгограда, который сжег Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, передано для расследования в Чечню. Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств.

https://ria.ru/20230521/koran-1873235335.html

волгоград

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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-21T14:36 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)