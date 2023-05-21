https://ria.ru/20230521/koran-1873235335.html
Глава Минюста прокомментировал провокацию с Кораном в Волгограде
Глава Минюста прокомментировал провокацию с Кораном в Волгограде - РИА Новости, 21.05.2023
Глава Минюста прокомментировал провокацию с Кораном в Волгограде
Житель Волгограда, задержанный за сожжение Корана по заказу украинских спецслужб, после вынесения приговора должен отбывать наказание в регионе с... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:24
2023-05-21T14:24
2023-05-21T15:48
религия
происшествия
константин чуйченко
волгоград
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Житель Волгограда, задержанный за сожжение Корана по заказу украинских спецслужб, после вынесения приговора должен отбывать наказание в регионе с преимущественно с мусульманским населением, заявил журналистам министр юстиции Константин Чуйченко. Министр отметил, что подозреваемый совершил публичные действия, оскорбляющие чувства верующих, в непосредственной близости от волгоградской соборной мечети.Девятнадцатого мая в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сжигает Коран на фоне мечети на улице Поворинской в Волгограде. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.На следующий день злоумышленника задержали — это оказался местный житель, который признался на допросе, что сделал это по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Кроме того, он рассказал, что снимал на видео военные объекты, также для СБУ.По решению председателя СК Александра Бастрыкина, уголовное дело передали для дальнейшего расследования следователям из Чечни. Поводом для этого cтали многочисленные обращения граждан республики с просьбой признать их потерпевшими.
волгоград
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
2023-05-21T14:24
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, константин чуйченко, волгоград, министерство юстиции рф (минюст россии), видео
Религия, Происшествия, Константин Чуйченко, Волгоград, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Глава Минюста прокомментировал провокацию с Кораном в Волгограде
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Житель Волгограда, задержанный за сожжение Корана по заказу украинских спецслужб, после вынесения приговора должен отбывать наказание в регионе с преимущественно с мусульманским населением, заявил журналистам министр юстиции Константин Чуйченко.
2023-05-21T14:24
true
PT0M19S
Глава Минюста прокомментировал провокацию с Кораном в Волгограде
Глава Минюста Чуйченко предложил отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Житель Волгограда, задержанный за сожжение Корана по заказу украинских спецслужб, после вынесения приговора должен отбывать наказание в регионе с преимущественно с мусульманским населением, заявил журналистам министр юстиции Константин Чуйченко.
«
"Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", — сказал он.
Министр отметил, что подозреваемый совершил публичные действия, оскорбляющие чувства верующих, в непосредственной близости от волгоградской соборной мечети.
Девятнадцатого мая в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сжигает Коран на фоне мечети на улице Поворинской в Волгограде. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
На следующий день злоумышленника задержали — это оказался местный житель, который признался на допросе, что сделал это по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Кроме того, он рассказал, что снимал на видео военные объекты, также для СБУ.
По решению председателя СК Александра Бастрыкина, уголовное дело передали для дальнейшего расследования следователям из Чечни. Поводом для этого cтали многочисленные обращения граждан республики с просьбой признать их потерпевшими.