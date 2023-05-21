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Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне - РИА Новости, 21.05.2023
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12:29 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/koran-1873222772.html
Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне
Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне - РИА Новости, 21.05.2023
Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне
Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжег Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:29
2023-05-21T12:29
происшествия
волгоград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжег Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В пресс-службе СК РФ указывали, что задержанный также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи СБУ - видеосъемке военных объектов.
волгоград
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353
60
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
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происшествия, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), видео
Происшествия, Волгоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжег Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
2023-05-21T12:29
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Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне

Бастрыкин поручил передать в СК по Чечне уголовное дело об осквернении Корана в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжег Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Правоохранители в Волгограде задержали в субботу мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В пресс-службе СК РФ указывали, что задержанный также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи СБУ - видеосъемке военных объектов.
«
"По решению председателя СК России (Александра Бастрыкина) уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской республике", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияВолгоградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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