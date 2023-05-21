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Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне

Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне - РИА Новости, 21.05.2023

Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне

Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжег Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:29

2023-05-21T12:29

2023-05-21T12:29

происшествия

волгоград

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжег Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В пресс-службе СК РФ указывали, что задержанный также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи СБУ - видеосъемке военных объектов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-21T12:29 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), видео