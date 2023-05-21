Делом об осквернении Корана в Волгограде займется СК по Чечне
Бастрыкин поручил передать в СК по Чечне уголовное дело об осквернении Корана в Волгограде
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжег Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Правоохранители в Волгограде задержали в субботу мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В пресс-службе СК РФ указывали, что задержанный также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи СБУ - видеосъемке военных объектов.
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"По решению председателя СК России (Александра Бастрыкина) уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской республике", - говорится в сообщении.