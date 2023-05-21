https://ria.ru/20230521/koran-1873220981.html
Источник заявил о связи спецслужб США с провокацией с Кораном в Волгограде
Источник заявил о связи спецслужб США с провокацией с Кораном в Волгограде - РИА Новости, 21.05.2023
Источник заявил о связи спецслужб США с провокацией с Кораном в Волгограде
Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии американских спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительном ведомстве. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:04
2023-05-21T12:04
2023-05-21T13:19
религия
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волгоград
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии американских спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительном ведомстве. Собеседник агентства напомнил, что украинские спецслужбы работают под полным контролем американских и британских, в том числе и в организации терактов и диверсий на территории России. "Поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления", — подчеркнул источник.Девятнадцатого мая в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сжигает Коран на фоне мечети на улице Поворинской в Волгограде. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. На следующий день злоумышленника задержали — это оказался местный житель, который признался на допросе, что сделал это по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Кроме того, он рассказал, что снимал на видео военные объекты, также для СБУ.По решению председателя СК Александра Бастрыкина, уголовное дело передали для дальнейшего расследования следователям из Чечни.
https://ria.ru/20230419/koran-1866335312.html
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
2023-05-21T12:04
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, сша
Религия, Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, США
Источник заявил о связи спецслужб США с провокацией с Кораном в Волгограде
Провокацию с сожжением Корана в Волгограде организовали при участии американских спецслужб
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии американских спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительном ведомстве.
«
"Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни", — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что украинские спецслужбы работают под полным контролем американских и британских, в том числе и в организации терактов и диверсий на территории России.
"Поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления", — подчеркнул источник.
Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана
Девятнадцатого мая в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сжигает Коран на фоне мечети на улице Поворинской в Волгограде. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
На следующий день злоумышленника задержали — это оказался местный житель, который признался на допросе, что сделал это по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Кроме того, он рассказал, что снимал на видео военные объекты, также для СБУ.
По решению председателя СК Александра Бастрыкина, уголовное дело передали для дальнейшего расследования следователям из Чечни.
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