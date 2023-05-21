https://ria.ru/20230521/koran-1873220981.html

Источник заявил о связи спецслужб США с провокацией с Кораном в Волгограде

Источник заявил о связи спецслужб США с провокацией с Кораном в Волгограде - РИА Новости, 21.05.2023

Источник заявил о связи спецслужб США с провокацией с Кораном в Волгограде

Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии американских спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительном ведомстве. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:04

2023-05-21T12:04

2023-05-21T13:19

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волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии американских спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительном ведомстве. Собеседник агентства напомнил, что украинские спецслужбы работают под полным контролем американских и британских, в том числе и в организации терактов и диверсий на территории России. "Поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления", — подчеркнул источник.Девятнадцатого мая в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сжигает Коран на фоне мечети на улице Поворинской в Волгограде. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. На следующий день злоумышленника задержали — это оказался местный житель, который признался на допросе, что сделал это по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Кроме того, он рассказал, что снимал на видео военные объекты, также для СБУ.По решению председателя СК Александра Бастрыкина, уголовное дело передали для дальнейшего расследования следователям из Чечни.

https://ria.ru/20230419/koran-1866335312.html

https://ria.ru/20230318/koran-1858795611.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-21T12:04 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, сша