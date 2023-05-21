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Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит - РИА Новости, 21.05.2023
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14:40 21.05.2023 (обновлено: 14:47 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/komrat-1873237114.html
Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит
Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит - РИА Новости, 21.05.2023
Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит
Участники митинга в столице Гагаузской автономии Комрате, организованного оппозиционной партией "Шор" в поддержку проведения референдума об определении... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:40
2023-05-21T14:47
молдавия
кишинев
россия
таможенный союз
нато
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КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. Участники митинга в столице Гагаузской автономии Комрате, организованного оппозиционной партией "Шор" в поддержку проведения референдума об определении геополитического вектора страны, рассказали корреспонденту РИА Новости, что центральная власть должна учитывать мнение народа при решении важных вопросов, связанных с внешней политикой Молдавии, они надеются, что будут услышаны Кишиневом. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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молдавия, кишинев, россия, таможенный союз, нато, снг, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Таможенный союз, НАТО, СНГ, В мире
Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит

Участники митинга в Комрате в поддержку референдума надеются, что Кишинев их услышит

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор", в Гагаузии
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор, в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор", в Гагаузии
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КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. Участники митинга в столице Гагаузской автономии Комрате, организованного оппозиционной партией "Шор" в поддержку проведения референдума об определении геополитического вектора страны, рассказали корреспонденту РИА Новости, что центральная власть должна учитывать мнение народа при решении важных вопросов, связанных с внешней политикой Молдавии, они надеются, что будут услышаны Кишиневом.
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"Мы вышли сюда, чтобы высказаться против центральных властей и сказать о том, что не надо принимать решения без мнения народа о вхождении в НАТО или в Евросоюз", - отметил один из участников митинга.
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"Сегодня мы здесь, потому что решаем судьбу Гагаузии. Мы за референдум об определении геополитического вектора Молдавии. Мы за целостность Молдавии. Мы должны быть независимыми и свободными. Это мирный митинг. Думаю, центральные власти нас услышат", - поделилась мнением другая участница митинга.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.
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Вчера, 12:43
 
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