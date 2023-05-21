https://ria.ru/20230521/komrat-1873237114.html

Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит

Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит - РИА Новости, 21.05.2023

Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит

Участники митинга в столице Гагаузской автономии Комрате, организованного оппозиционной партией "Шор" в поддержку проведения референдума об определении... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:40

2023-05-21T14:40

2023-05-21T14:47

молдавия

кишинев

россия

таможенный союз

нато

снг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873229978_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_0ae272e3d07c8e138b99e6fd03b1eb14.jpg

КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. Участники митинга в столице Гагаузской автономии Комрате, организованного оппозиционной партией "Шор" в поддержку проведения референдума об определении геополитического вектора страны, рассказали корреспонденту РИА Новости, что центральная власть должна учитывать мнение народа при решении важных вопросов, связанных с внешней политикой Молдавии, они надеются, что будут услышаны Кишиневом. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873224387.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, россия, таможенный союз, нато, снг, в мире