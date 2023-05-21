Участники митинга в Комрате выразили надежду, что Кишинев их услышит
Участники митинга в Комрате в поддержку референдума надеются, что Кишинев их услышит
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор", в Гагаузии
© Sputnik / Родион Прока
Участники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор", в Гагаузии
КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. Участники митинга в столице Гагаузской автономии Комрате, организованного оппозиционной партией "Шор" в поддержку проведения референдума об определении геополитического вектора страны, рассказали корреспонденту РИА Новости, что центральная власть должна учитывать мнение народа при решении важных вопросов, связанных с внешней политикой Молдавии, они надеются, что будут услышаны Кишиневом.
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"Мы вышли сюда, чтобы высказаться против центральных властей и сказать о том, что не надо принимать решения без мнения народа о вхождении в НАТО или в Евросоюз", - отметил один из участников митинга.
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"Сегодня мы здесь, потому что решаем судьбу Гагаузии. Мы за референдум об определении геополитического вектора Молдавии. Мы за целостность Молдавии. Мы должны быть независимыми и свободными. Это мирный митинг. Думаю, центральные власти нас услышат", - поделилась мнением другая участница митинга.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны ответственно за повышение цены на газ и электроэнергию.