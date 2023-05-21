https://ria.ru/20230521/khirosima-1873196150.html
Глава Южной Кореи впервые посетил мемориал жертвам бомбардировки Хиросимы
Глава Южной Кореи впервые посетил мемориал жертвам бомбардировки Хиросимы - РИА Новости, 21.05.2023
Глава Южной Кореи впервые посетил мемориал жертвам бомбардировки Хиросимы
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в воскресенье впервые посетил кенотаф в честь корейских жертв атомной... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T07:42
2023-05-21T07:42
2023-05-21T07:47
южная корея
в мире
юн сок ель
фумио кисида
хиросима (префектура)
япония
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СЕУЛ, 21 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в воскресенье впервые посетил кенотаф в честь корейских жертв атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года, это также первое совместное посещение мемориала лидерами двух стран, визит транслировался в прямом эфире государственным телеканалом KTV. Лидеры Южной Кореи и Японии посетили кенотаф в Мемориальном парке мира в Хиросиме вместе с супругами. Они возложили букеты белых цветов и почтили память жертв. Это первое посещение мемориала президентом Южной Кореи и первый совместный визит туда лидеров двух стран, что должно продемонстрировать приверженность сторон улучшению двусторонних связей. Договоренность о посещении была достигнута на двустороннем саммите ранее в этом месяце. Сообщается, что около 70 тысяч корейцев стали жертвами атомной бомбардировки, в том числе 40 тысяч погибли, а 25 тысяч вернулись в Южную Корею.
https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html
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южная корея, в мире, юн сок ель, фумио кисида, хиросима (префектура), япония
Южная Корея, В мире, Юн Сок Ель, Фумио Кисида, Хиросима (префектура), Япония
Глава Южной Кореи впервые посетил мемориал жертвам бомбардировки Хиросимы
Глава Южной Кореи Юн впервые посетил мемориал корейским жертвам бомбардировки Хиросимы