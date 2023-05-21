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"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения - РИА Новости, 21.05.2023
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04:19 21.05.2023 (обновлено: 11:01 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kanada-1873189755.html
"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения
"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения - РИА Новости, 21.05.2023
"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ведет себя как клоун, когда выезжает за границу, заявил обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер, комментируя встречу... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T04:19
2023-05-21T11:01
в мире
канада
сеул
джастин трюдо
g7
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ведет себя как клоун, когда выезжает за границу, заявил обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер, комментируя встречу канадского политика с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пё.На кадрах встречи видно, как премьер Канады широко расставил ноги, пытаясь, видимо, сравняться в росте с корейским коллегой, вызвав смех у всех присутствующих."Серьезно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу", — написал журналист.Гюнтер добавил, что внешнеполитические "промахи" Трюдо выходят далеко за рамки его склонности позорить страну за рубежом. Премьер Канады, по мнению журналиста, уничтожил своей слабой и бессмысленной политикой и то влияние, которым страна обладала ранее.Премьер Канады Джастин Трюдо находился в Сеуле с трехдневным визитом перед поездкой в ​​Японию на саммит G7.
https://ria.ru/20230517/kanada-1872296607.html
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в мире, канада, сеул, джастин трюдо, g7
В мире, Канада, Сеул, Джастин Трюдо, G7
"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения

Журналист Лорн Гюнтер обвинил премьера Канады Трюдо в клоунаде из-за нелепой позы

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ведет себя как клоун, когда выезжает за границу, заявил обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер, комментируя встречу канадского политика с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пё.
На кадрах встречи видно, как премьер Канады широко расставил ноги, пытаясь, видимо, сравняться в росте с корейским коллегой, вызвав смех у всех присутствующих.
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"Серьезно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу", — написал журналист.
Гюнтер добавил, что внешнеполитические "промахи" Трюдо выходят далеко за рамки его склонности позорить страну за рубежом. Премьер Канады, по мнению журналиста, уничтожил своей слабой и бессмысленной политикой и то влияние, которым страна обладала ранее.
Премьер Канады Джастин Трюдо находился в Сеуле с трехдневным визитом перед поездкой в ​​Японию на саммит G7.
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В миреКанадаСеулДжастин ТрюдоG7
 
 
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