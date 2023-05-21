https://ria.ru/20230521/kanada-1873189755.html

"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения

"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения - РИА Новости, 21.05.2023

"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ведет себя как клоун, когда выезжает за границу, заявил обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер, комментируя встречу... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T04:19

2023-05-21T04:19

2023-05-21T11:01

в мире

канада

сеул

джастин трюдо

g7

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ведет себя как клоун, когда выезжает за границу, заявил обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер, комментируя встречу канадского политика с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пё.На кадрах встречи видно, как премьер Канады широко расставил ноги, пытаясь, видимо, сравняться в росте с корейским коллегой, вызвав смех у всех присутствующих."Серьезно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу", — написал журналист.Гюнтер добавил, что внешнеполитические "промахи" Трюдо выходят далеко за рамки его склонности позорить страну за рубежом. Премьер Канады, по мнению журналиста, уничтожил своей слабой и бессмысленной политикой и то влияние, которым страна обладала ранее.Премьер Канады Джастин Трюдо находился в Сеуле с трехдневным визитом перед поездкой в ​​Японию на саммит G7.

https://ria.ru/20230517/kanada-1872296607.html

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в мире, канада, сеул, джастин трюдо, g7