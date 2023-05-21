https://ria.ru/20230521/gosdolg-1873281341.html

Байден проведет с Маккарти переговоры о потолке госдолга США

Байден проведет с Маккарти переговоры о потолке госдолга США - РИА Новости, 21.05.2023

Байден проведет с Маккарти переговоры о потолке госдолга США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T20:39

2023-05-21T20:39

2023-05-21T20:39

в мире

сша

вашингтон (штат)

джо байден

кевин маккарти

попытки изменить потолок госдолга сша

карин жан-пьер

япония

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга, сообщает агентство Bloomberg. Маккарти заявил журналистам, что "продуктивно" поговорил с Байденом, который ранее обещал позвонить спикеру с борта президентского самолета по пути в Вашингтон с саммита "семерки", завершившегося в Японии. Как сообщает агентство, Маккарти объявил о планах встретиться с Байденом в понедельник. Белый дом позднее подтвердил, что Байден встретится с Маккарти в понедельник. "Президент и спикер встретятся завтра", - говорится в распространенном сообщении Белого дома. Как отмечается в сообщении, представители Байдена и Маккарти после состоявшегося телефонного разговора президента и спикера продолжат обсуждение проблемы госдолга Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении потолка государственного долга. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны. Сам Байден заявил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений являются "попросту неприемлемыми", и добавил, что не может гарантировать, что дефолта не случится. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html

сша

вашингтон (штат)

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