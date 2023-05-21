https://ria.ru/20230521/gosdolg-1873186592.html

Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США

Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США - РИА Новости, 21.05.2023

Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США

Предложения, выдвинутые командой спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, "отбросили назад" переговоры по проблеме госдолга, заявила... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T02:28

2023-05-21T02:28

2023-05-21T11:42

сша

в мире

колумбия

карин жан-пьер

кевин маккарти

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Предложения, выдвинутые командой спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, "отбросили назад" переговоры по проблеме госдолга, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Жан-Пьер подчеркнула, что представители Белого дома готовы обсуждать эту проблему с конгрессменами в любое время."Давайте серьезно относиться к тому, что может быть принято обеими партиями, попасть на стол президента и сократить дефицит бюджета. Лишь республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA, а не президент или демократическое руководство, угрожает впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту, если не будут выполнены радикальные однопартийные требования", — добавила пресс-секретарь.Госдолг США еще в январе достиг установленного потолка в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава Минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса Соединенным Штатам грозит дефолт уже к 1 июня.

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сша, в мире, колумбия, карин жан-пьер, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша