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Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США - РИА Новости, 21.05.2023
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02:28 21.05.2023 (обновлено: 11:42 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/gosdolg-1873186592.html
Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США
Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США - РИА Новости, 21.05.2023
Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США
Предложения, выдвинутые командой спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, "отбросили назад" переговоры по проблеме госдолга, заявила... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T02:28
2023-05-21T11:42
сша
в мире
колумбия
карин жан-пьер
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Предложения, выдвинутые командой спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, "отбросили назад" переговоры по проблеме госдолга, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Жан-Пьер подчеркнула, что представители Белого дома готовы обсуждать эту проблему с конгрессменами в любое время."Давайте серьезно относиться к тому, что может быть принято обеими партиями, попасть на стол президента и сократить дефицит бюджета. Лишь республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA, а не президент или демократическое руководство, угрожает впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту, если не будут выполнены радикальные однопартийные требования", — добавила пресс-секретарь.Госдолг США еще в январе достиг установленного потолка в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава Минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса Соединенным Штатам грозит дефолт уже к 1 июня.
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сша, в мире, колумбия, карин жан-пьер, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша
США, В мире, Колумбия, Карин Жан-Пьер, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США
Белый дом заявил об "отброшенных назад" переговорах по госдолгу США

Белый дом: команда Маккарти сделала предложения, отбросившие назад переговоры по госдолгу

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Предложения, выдвинутые командой спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, "отбросили назад" переговоры по проблеме госдолга, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«

"Вчера вечером в округе Колумбия команда спикера представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса. Президент вновь и вновь выдвигал на стол предложения по сокращению дефицита бюджета: от ограничения расходов до сокращения прибылей крупных фармакомпаний и закрытия налоговых лазеек для нефтегазовых предприятий", — сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что представители Белого дома готовы обсуждать эту проблему с конгрессменами в любое время.
"Давайте серьезно относиться к тому, что может быть принято обеими партиями, попасть на стол президента и сократить дефицит бюджета. Лишь республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA, а не президент или демократическое руководство, угрожает впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту, если не будут выполнены радикальные однопартийные требования", — добавила пресс-секретарь.
Госдолг США еще в январе достиг установленного потолка в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала глава Минфина Джанет Йеллен, без решения этого вопроса Соединенным Штатам грозит дефолт уже к 1 июня.
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СШАВ миреКолумбияКарин Жан-ПьерКевин МаккартиПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
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