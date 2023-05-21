https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

В Гагаузии призвали Кишинев считаться с мнением региона

В Гагаузии призвали Кишинев считаться с мнением региона - РИА Новости, 21.05.2023

В Гагаузии призвали Кишинев считаться с мнением региона

В столице Гагаузии Комрате в воскресенье прошли стразу три мирных митинга, два из них массовые, на которых жители региона напомнили центральным властям Молдавии РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:27

2023-05-21T23:27

2023-05-21T23:27

в мире

кишинев

молдавия

илан шор

майя санду

евгения гуцул

гагаузия

таможенный союз

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КОМРАТ (Молдавия), 21 мая – РИА Новости. В столице Гагаузии Комрате в воскресенье прошли стразу три мирных митинга, два из них массовые, на которых жители региона напомнили центральным властям Молдавии об особом статусе автономии, призвав считаться с их мнением, а также приняли декларацию об инициировании референдума на территории республики и о нейтральном статусе страны. За референдум единогласноМассовый митинг состоялся у Аллеи Славы в центре города Комрат. Его организовала оппозиционная в Молдавии партия "Шор". На народном собрании единогласно приняли декларацию об инициировании проведения референдума по всей республике о выборе внешнеполитического и экономического вектора страны, а также о решении по нейтральному статусу. "Декларация была зачитана на общем собрании и поставлена на голосование перед всеми участниками митинга. И люди высказались, как посчитали нужным, за ее принятие", - сказал активист партии "Шор" Сергей Бургуджи, отметив, что процедура по инициированию референдума будет запущена в ближайшее время. Подтвердил это и лидер политформирования Илан Шор в своем в видеообращении к участникам митинга, которое транслировали со сцены. "Сегодня мы начинаем юридическую процедуру проведения референдума внешнего политического и экономического вектора. Только сами люди имеют право решать, что делать. Народ Молдовы - хозяин нашей страны, и только он может сказать: да или нет. Власть - это менеджер, который должен исполнять указы хозяина. А хозяином являетесь вы, народ Республики Молдова", - заявил Шор. Участники митинга в разговоре с корреспондентом РИА Новости выразили надежду на то, что будут услышаны центральными властями республики, считая, что те должны учитывать мнение всего народа при решении важных вопросов, связанных с внешней политикой Молдавии, и в частности уважать волю и чаяния жителей Гагаузской автономии, которая по закону обладает особым статусом в составе Молдавии. "Мы за референдум об определении геополитического вектора Молдавии. Мы за целостность Молдавии. Мы должны быть независимыми и свободными", - говорили участники акции. Митинг в поддержку референдума политформирование, кроме Комрата, расположенного на юге страны, проводило еще в двух городах Молдавии - в "северной столице" Бельцах и в городе Оргееве, находящемся в центральной части республики. За национальные интересы всей МолдавииТребование к центральным властям об уважительном отношении к мнению жителей Гагаузии стало одним из главных тезисов другого массового митинга в поддержку национальных интересов, организованного гражданским активистом Михаилом Влах на центральной площади Комрата уже после митинга в поддержку референдума. В частности участников акции волновал вопрос о принятии Кишиневом выборов башкана (главы) автономии, по итогам которых ЦИК региона признал победителем кандидата от партии "Шор" Евгению Гуцул. Ранее несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. В пятницу в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии, и процедура проходит в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов. "Мы против того, чтобы были нападения центральных властей на особый статус Гагаузии. Если есть выбор гагаузского народа, который решил во втором туре голосования за главу автономии, кого они хотят видеть в этой должности, то надо его уважать", - заявил Влах, отметив, что Гагаузия - "политическая автономия со всеми правами и полномочиями, и мы сами решаем внутреннюю и внешнюю политику Гагаузии". На митинге звучали требования о сохранении нейтралитета Молдавии, а также "об укреплении партнерских связей с главными мировыми силами – Россией, Китаем, Европейским союзом, США". На нем также обсуждались такие вопросы, как необходимость сохранения членства Молдавии в СНГ и прекращение давления со стороны официального Кишинева на оппозицию, СМИ и всех, кто не согласен с партией власти и президентом страны Майей Санду. За отмену выборов главы Гагаузии единичноОдновременно с митингом в поддержку референдума неподалеку свою акцию проводил и общественный деятель Федор Добров со своими сторонниками. Площадь у Дома культуры, где проходила акция, была почти пуста. "Главная цель данного митинга - остановить ту вакханалию, которая идет со стороны команды Шора и со стороны команды Майи Санду. Наш народ пытаются стравить. Требуем признать выборы башкана Гагаузии недействительными", - сказал он корреспонденту РИА Новости. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.

https://ria.ru/20230507/moldavia-1870351988.html

https://ria.ru/20230521/oppozitsiya-1873238045.html

https://ria.ru/20230521/komrat-1873237114.html

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Митинг за референдум об определении геополитического вектора Молдавии Митинг за референдум об определении геополитического вектора Молдавии 2023-05-21T23:27 true PT0M41S

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в мире, кишинев, молдавия, илан шор, майя санду, евгения гуцул, гагаузия, таможенный союз