Санду утверждает, что 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Санду: более 80 тысяч человек потребовали вступления страны в Евросоюз
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Более 80 тысяч человек на проевропейском митинге в Кишиневе потребовали вступления Молдавии в Евросоюз, заявила президент республики Майя Санду.
В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно.
"Более 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС на площади Великого национального собрания. У нас общая миссия – сделать Молдавию богаче и современнее. И это под силу каждому из нас. Давайте посмотрим на нашу страну с гордостью", - написала Санду на своей странице в Facebook*.
По ее словам, стремление в ЕС объединяет молдаван, независимо от этнической принадлежности, родного языка или политической идеологии.
"Это завет нашего поколения - работать столько, сколько потребуется для того, чтобы следующие поколения были в европейской семье. Потому что Молдавия – это Европа. Потому что Молдавия будет Европейским Союзом", - подчеркнула Санду.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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