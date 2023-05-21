https://ria.ru/20230521/evrointegratsiya-1873287030.html

Санду утверждает, что 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС

Санду утверждает, что 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.05.2023

Санду утверждает, что 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС

Более 80 тысяч человек на проевропейском митинге в Кишиневе потребовали вступления Молдавии в Евросоюз, заявила президент республики Майя Санду. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T21:52

2023-05-21T21:52

2023-05-21T21:52

в мире

молдавия

россия

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евросоюз

европарламент

роберта метсола

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Более 80 тысяч человек на проевропейском митинге в Кишиневе потребовали вступления Молдавии в Евросоюз, заявила президент республики Майя Санду. В воскресенье глава республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие проходит в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Участники манифестации принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, они скандируют "Европа!". С приветственными речами выступили президент Санду и глава Европарламента Роберта Метсола. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. "Более 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС на площади Великого национального собрания. У нас общая миссия – сделать Молдавию богаче и современнее. И это под силу каждому из нас. Давайте посмотрим на нашу страну с гордостью", - написала Санду на своей странице в Facebook*.По ее словам, стремление в ЕС объединяет молдаван, независимо от этнической принадлежности, родного языка или политической идеологии. "Это завет нашего поколения - работать столько, сколько потребуется для того, чтобы следующие поколения были в европейской семье. Потому что Молдавия – это Европа. Потому что Молдавия будет Европейским Союзом", - подчеркнула Санду. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873224387.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, евросоюз, европарламент, роберта метсола