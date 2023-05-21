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Семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане - РИА Новости, 21.05.2023
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14:29 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/dtp-1873235836.html
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане - РИА Новости, 21.05.2023
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане
Семь человек госпитализированы в результате аварии с участием пяти автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:29
2023-05-21T14:29
происшествия
кумторкалинский район
республика дагестан
мвд по республике дагестан
россия
дтп
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МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Семь человек госпитализированы в результате аварии с участием пяти автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. "ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня (21 мая -ред.), примерно в 13 часов, на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана. Госпитализированы семь человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, состояние одного пострадавшего критическое, других - средней степени тяжести.
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происшествия, кумторкалинский район, республика дагестан, мвд по республике дагестан, россия, дтп
Происшествия, Кумторкалинский район, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан, Россия, ДТП
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане

В Дагестане семь человек госпитализировали после ДТП с участием пяти автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Семь человек госпитализированы в результате аварии с участием пяти автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня (21 мая -ред.), примерно в 13 часов, на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана. Госпитализированы семь человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, состояние одного пострадавшего критическое, других - средней степени тяжести.
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ПроисшествияКумторкалинский районРеспублика ДагестанМВД по Республике ДагестанРоссияДТП
 
 
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